Habrá restricciones en la circulación de camiones por el fin de semana largo

Por el fin de semana largo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informa que habrá restricción de circulación para vehículos de gran porte en más de 30 rutas nacionales y en los principales accesos y egresos al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).La restricción, que alcanza a los vehículos de más de 3.500 kilos, regirá hoy de 18 a 20:59 horas, el sábado de 7 a 9:59 horas y el lunes de 18 a 20:59 horas.El objetivo de limitar la circulación en horarios y sentidos puntuales es prevenir y evitar congestionamientos en estas fechas en las cuales se espera un tránsito mayor al habitual. Se trata de una medida más para contribuir a la seguridad vial de todas las personas que transitan por el territorio nacional.A todos los conductores de vehículos particulares que salgan a las rutas este fin de semana XL, la ANSV les recuerda que es importante que realicen una conducción responsable para que todos lleguen seguros a destino.Para esto, se debe, principalmente, circular a una velocidad precautoria, que todos los pasajeros utilicen el cinturón de seguridad y silla infantil si viajan menores de 10 años, no realizar sobrepasos cuando esté prohibido o si es arriesgado, no tomar alcohol previamente y evitar el uso del teléfono y de cualquier otro elemento de distracción durante la conducción.Si el viaje es en moto, siempre con casco -conductor y acompañante-, ropa clara y algún elemento reflectante para ser vistos por el resto de los conductores.Si llueve durante el trayecto, disminuir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos, encender el aire acondicionado en modo desempañante y no frenar repentinamente.Publicación en Boletín Oficial: https://bit.ly/Res15-2024