Se traslada a Argentina el frente frío con lluvias que afectó a Chile

Foto: Fuerte oleaje cerca de la costa de Viña del Mar, Chile, el 12 de junio de 2024. Crédito: AFP/La Nación

El frente frío que con fuertes lluvias que causó una muerte y más de 6 mil damnificados por las inundaciones en Chile se desplazó a la Argentina, donde hasta este jueves se registraron temperaturas superiores a los 22 grados.



En el país trasandino, el fenómeno afectó las regiones de Valparaíso y Metropolitana, en la zona centro; además de O’Higgins, El Maule y BioBío, en el sur. En la región de Coquimbo, en el norte, prácticamente no hubo afectación.



Los mayores daños se concentraron en Biobío, 600 km al sur de Santiago, donde se ubican 6.309 de las 6.392 personas damnificadas de acuerdo con el último reporte de las autoridades locales. Allí, en las últimas 24 horas, cayeron 182 mm de lluvia y se desbordaron dos ríos en la localidad de Curanilahue.



En este sentido, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que “lo peor de este sistema frontal ha quedado atrás, pero no se puede bajar la guardia”. El frente siguió su trayectoria hacia la Argentina, por lo cual las autoridades chilenas cancelaron la alerta meteorológica activa.



“El 80% de este sistema frontal ya salió de Chile y está en territorio de Argentina”, afirmó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.



La Dirección Meteorológica de Chile había emitido el miércoles una inusual “alarma climática”, que implica el máximo nivel de advertencia a la población por intensas precipitaciones y vientos para el centro y sur del país, un área que abarca a 14 de los 20 millones de chilenos y donde las autoridades decretaron estado de “catástrofe”. La capital chilena no registraba ese tipo de alarmas desde hacía dos décadas.



El último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantuvo el saldo de una persona fallecida por la emergencia en la ciudad de Linares. Mientras, en Santiago seguía lloviendo y se esperaba que en total cayeran unos 80 mm de agua, la misma cantidad que lo previsto para todo un mes de junio en un año normal.



El frente frío estuvo acompañado “de un río atmosférico” categorizado entre 4-5 en un escala de máximo cinco, por la cantidad de vapor de agua disponible, lo que aumentó “considerablemente la cantidad de precipitaciones esperadas”, según la Dirección Meteorológica.