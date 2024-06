El próximo martes se conocerá el veredicto contra José Alperovich

“Mirá como me ponés”: la defensa acusó a la denunciante de usar la frase de Darthés “para generar impacto”

El pedido de la querella y la fiscalía

Tras más de nueve horas de alegatos por parte de la defensa de José Alperovich, el abogado Augusto Garrido enumeró las razones por las que pidió la absolución del exgobernador acusado por abuso sexual y aseguró rotundamente que “los hechos denunciados no existieron”. El próximo martes 18 de junio a las 13 se conocerá el veredicto.El letrado aseguró que Alperovich “es inocente” y que la denuncia “lo mató políticamente”. Dijo que se trató de “una causa armada” y apuntó contra la expareja de la denunciante, David Mizrahi. Tras cerrar los alegatos, el defensor rechazó el pedido de prisión preventiva que hizo la querella, al considerar que no existen riesgos procesales.El juez le dio 20 minutos a la querella, otros 20 a la fiscalía y 40 minutos a la defensa. Tras ello, se definió la fecha del veredicto para el próximo martes, en la que el juez Juan Ramos Padilla deberá dictar una sentencia condenatoria o absolutoria. El fiscal Sandro Abraldes había pedido 16 años y medio, mientras que los abogados acusadores 22 años de cárcel.Los alegatos de este miércoles comenzaron a las 11.30. El letrado cuestionó la estrategia de la fiscalía de citar durante el debate la biografía no autorizada de José Alperovich, “Así es José”, a la que tildó como “amarillista”. Además, dijo que no constituye una prueba, y que el uso de este tipo de argumentos está negado por la Corte Interamericana de DDHH.También aseguró que la declaración de la denunciante “no encuadró en la característica de la estructura lógica del relato establecida en el Código Procesal en casos de abuso sexual y violencia de género”. Al respecto, señaló que la joven “usó el 70 % de las mismas palabras en su testimonio en la audiencia como en la denuncia”. “Podría tratarse de un relato aprendido y estudiado, sin errores”, dijo.“Cuando fue confrontada con distintas pruebas, como mensajes de WhatsApp, y ante las consultas de la defensa, mostró incongruencias e incoherencias. También omitió contestar lo que era realmente importante. Absoluta falta de consistencia en su relato. Se trató de un relato manipulado, frío”, expresó.También habló de las inspecciones oculares que se hicieron en el departamento de José Alperovich donde habrían ocurrido dos de los nueve hechos. Aseguró que “este tipo de pericias podrían ser traumáticas y una especialista que estuvo ese día dijo que vio frialdad en la supuesta víctima. No resultó espontánea y consistente”.Sobre el supuesto intento de abuso del 14 de diciembre, comentó: “Ella dijo que sufrió un intento de ataque en el departamento de Buenos Aires. No es lógico que, si transcurrió este hecho, no decidiera irse inmediatamente, al contrario, pernoctó ahí esa misma noche con el supuesto abusador”.“Menos lógico todavía resulta que 10 días después viajara a esta misma ciudad por iniciativa propia, con la posibilidad que pudiera ocurrir el mismo episodio. Incluso, en agosto del 2018, ella misma aseguró haber vuelto a Buenos Aires con Alperovich. Hay mensajes que fueron incorporados como prueba que lo demuestran”, puntualizó.Por otro lado, mostró una serie de chats en donde la denunciante le pidió volver a la casa denominada como “La Martín Fierro”, donde supuestamente habrían ocurrido los abusos con acceso carnal, los hechos más graves denunciados por su sobrina, por el que está imputado el exgobernador. Y contó que la denunciante festejó su cumpleaños en ese lugar e invitó a los custodios a los que ella acusó de haber presenciado parte de los ataques sexuales. “Esto es absurdo”, opinó Garrido.“Es poco probable que en La Martín Fierro, que funcionaba como bunker y donde siempre había 15 o 20 personas, hayan ocurrido los terribles abusos que denunció, y que nadie haya percibido nada”, expresó.Entre sus argumentos para desestimar la denuncia contra Alperovich, Garrido aseguró que la joven “usó datos estereotipados de perfiles de abusadores conocidos para generar impacto”, y mencionó la supuesta frase que le dijo el acusado durante uno de los hechos.“Mirá cómo me ponés”, fue la frase que Thelma Fardin dijo que Juan Darthés pronunció mientras abusaba de ella. “Como esa frase tuvo mucho impacto público, se utilizó en la denuncia para generar el mismo impacto”, opinó el abogado.Por otro lado, desacreditó la versión de la fiscalía en la que Abraldes señaló que Alperovich conoció a la denunciante en un acto de campaña y la invitó a trabajar con ella “por su belleza física”. Ante esto, señaló: “Un testigo imparcial, sumado al testimonio de su hija Sara, corroboraron que ella se aceró y pidió sumarse al espacio”.El abogado también desmintió los abusos gravemente ultrajantes que le imputan, dos de ellos habrían ocurrido en los autos de Alperovich, donde supuestamente hubo “tocamientos”. “Ella declaró que los abusos ocurrieron cuando volvieron de una visita en Simoca, cuando la estaban llevando a la casa de su tía en El Corte. Pero José (Alperovich) no volvió con ella, sino que esa tarde se fue a la cancha de Atlético Tucumán y eso está probado con una publicación en Instagram y las antenas de celular”, aclaró.Antes de pedir un receso, Garrido se refirió a la pericia ginecológica que se le hizo a la denunciante. La consulta fue un día después del presunto ataque ocurrido el 27 de marzo del 2018.“La ginecóloga dijo que no atendía por orden de llegada, sino que trabajaba con turno. Qué casualidad que tenía un turno justo el día después del supuesto abuso. También aseguró que la lesión no era de gravedad, no necesitaba sutura, ni registró nada sospechoso que pudiera denunciar. Encima, volvió un año después para pedir pruebas y mencionó que había sido abusada, cuando en su momento no lo dijo”, mencionó el defensor.Después de 20 minutos de cuarto intermedio, el abogado se volvió a sentar al lado de Alperovich y, ante el juez Juan Ramos Padilla, manifestó: “Los hechos denunciados no existieron”.También se refirió a los tratamientos psicológicos que recibió la denunciante por los abusos que habría sufrido por parte de Pamela Guersman: “Primero que nada, Guersman no es psicóloga, y esto quedó asentado en un mensaje que fue incorporado como prueba. Ella era una profesional que formaba a sus alumnos en programación neurolingüística y le daba consejos comunicacionales”.El defensor acusó a Guersman de “borrar, suprimir y editar” los mensajes de la copia de exportación que le presentó al juez de instrucción durante la investigación y la recolección de pruebas. A su vez, dijo que “intentó ocultar una intención de negociación que tenía la supuesta víctima con Alperovich”. Por este motivo, pidió que sea imputada por “falso testimonio”.También apuntó contra Fernanda Mónaco, perito psicóloga que declaró que la joven “había sufrido un abuso sexual con acceso carnal en el departamento de Buenos Aires, cuando eso no fue denunciado”. Sobre el mismo punto, cuestionó que no se realizó una pericia psiquiátrica hacia la denunciante, pedido que había hecho el juez Osvaldo Rappa pero que fue denegado por la Cámara tras una apelación de la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación).Desde el principio del debate, la defensa intenta probar que la denunciante renunció a su trabajo por verse “desbordada” tras una serie de episodios de violencia de género que sufrió por parte de David Mizrahi y que él estaría detras de una “causa armada”.El concejal y excolaborador del acusado declaró en el juicio. “Dijo acá, frente al juez, que si no fuera porque Alperovich lo vinculó en esta causa, estaría tomando mates con él. Un psicópata. Supuestamente amaba a la joven, pero no la iba a ayudar con los supuestos abusos”, opinó el abogado.El abogado aseguró que la denunciante se deshizo de sus conversaciones de WhatsApp con David Mizrahi, con Alperovich y otras personas, a pesar de que el juez de instrucción, Osvaldo Rappa, pidió acceder a su celular. “No se pudieron recuperaer 120 gigas de almacenamiento de la copia de seguridad. Borró todo”, dijo.Se espera que sea una jornada larga, ya que seguramente surjan réplicas y contrarréplicas. En ese contexto, durante la audiencia anterior se la vio a Sara, una de las hijas de Alperovich que presenció el juicio junto a sus tres hermanos, anotando en un cuaderno todas las frases que deslizó la querella y que se están refutando en esta instancia de alegatos.Para la familia del acusado se trata de “una causa armada por la oposición” para destruirle la carrera política. Alperovich dijo ante los micrófonos de TN que es inocente, no acepta los cargos que se le imputan y sostiene que la víctima le hizo un “complot” por dejarla afuera de la lista en 2019.Sin embargo, los argumentos de los abogados de la denunciante, Carolina Cymerman y Pablo Rovatti, fueron contundentes y describieron punto por punto los elementos probatorios que se ventilaron en el debate, que llevó más de tres meses.La querella pidió que Alperovich sea condenado a 22 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en seis hechos, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por la sumatoria de otros tres casos, que en el requerimiento a elevación a juicio habían sido calificados por separado.Lo mismo hizo el fiscal Sandro Abraldes, que tildó de “mandón” y “patriarcal” al exgobernador tucumano. El funcionario aseguró que el acusado “integró a su sobrina al equipo de campaña por su belleza física” y su intención era “llevarla a la cama”, pero como la denunciante se opuso, “abusó de su poder y accedió carnalmente en varias oportunidades”. Pidió 16 años y seis meses de cárcel.Tanto la querella como la fiscalía solicitaron que el acusado sea custodiado por la Policía de la Ciudad hasta tanto terminen los alegatos. El juez Juan Ramos Padilla, quien preside el Tribunal Oral en lo Criminal N°29, aceptó el pedido y el exgobernador fue escoltado hacia su departamento en Puerto Madero. Abraldes había pedido que le coloquen una tobillera electrónica, pero esto fue denegado.El próximo martes, el magistrado debe resolver no solo el futuro procesal de Aperovich, sino también condenar o sobreseer a tres colaboradores que fueron acusados por falso testimonio.A su vez, tiene que definir si el exgobernador será detenido con prisión preventiva en caso de ser condenado, tal como solicitó la querella en su alegato final del lunes.Tras el veredicto, los fundamentos de la decisión del juez se darán a conocer a principios de julio.