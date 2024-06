Vecinos de Crespo se oponen al emplazamiento de una cancha de fútbol 7

Foto: Vecinos elevaron su reclamo a los concejales

El pasado miércoles, previo a la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Crespo, los ediles de ambos bloques recibieron a un grupo de vecinos de Parque del Lago que se movilizan contra la instalación de una cancha de fútbol 7, actividad que no está autorizada en la zona por el Código Municipal de Uso y Ocupación del Suelo, pero que fue aprobada por vía de excepción.



Con la firma de más de treinta personas, se había elaborado una nota donde se expone el reclamo a las autoridades municipales.



En la sesión del 17 de abril se aprobó la ordenanza 7/24 que concedió por vía de excepción el permiso de uso de un inmueble ubicado en calle María Segovia, entre Marcos Lafferrara y René Favaloro, para instalar un emprendimiento deportivo privado: cancha de fútbol 7 con instalaciones adicionales, como baños, cantina con churrasqueras, sector para mesas y sillas. En los argumentos para otorgar la aprobación se señala que el predio rectangular de mil metros cuadrados (25 por 40 metros), está ubicado “en una zona residencial con un índice de ocupación bajo al día de la fecha”. Se agrega en los considerandos que “es de cumplimiento indispensable que una vez en funcionamiento debe respetar los horarios de descanso del vecindario, evitando los ruidos molestos, siendo causal de expiración del permiso de uso su incumplimiento”. El permiso se extendió por 24 meses “pudiendo ser revocado en caso de que el Municipio constate irregularidades o incumplimientos detallados en los considerandos”.



Argumentos en contra

En la nota elevada al Concejo Deliberante, los vecinos opuestos a la instalación del emprendimiento argumentan:



- El uso no está autorizado en la zona de su emplazamiento, que es predominantemente residencial;



- Se hacen inversiones importantes “que insinúan una instalación de tipo permanente”, que derivará en “un sinnúmero de situaciones conflictivas tanto para los vecinos como para un buen desarrollo urbano, que es lo que se busca en la ordenanza pertinente”;

- Problemas que prevén los vecinos: problemas de estacionamiento, ruidos molestos, concentración en reuniones propias de la actividad deportiva.



- Resultaría “absolutamente negativo para los vecinos si se llegara a pedir autorización para su cerramiento”.



Los vecinos agregan que todos los inconvenientes que avizoran traerían “como consecuencia una depreciación de los inmuebles circundantes a la par de una disminución de la calidad de vida y la tranquilidad del vecindario”.



Los concejales no dieron una respuesta definitiva a los planteos, pero decidieron realizar una relectura de la normativa vigente en el marco de la Comisión Municipal de Planeamiento, que tiene competencia sobre este tipo de temas. (Fuente: Paralelo 32)