Esteban Bullrich: “Tengo la misión de encontrar la cura para esta enfermedad”

Juana Viale recibió a María Eugenia Sequeiros, la esposa de Esteban Bullrich, en Almorzando con Juana este fin de semana. La conductora también entrevistó al ex senador, tras cuatro años de haber sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).Así, el ex ministro de educación, mediante un software que le permite la comunicación, recordó cuándo y cómo recibió el diagnóstico."Fue en septiembre de 2020 en un show que habíamos armado en pandemia con los antiguos compañeros de gabinete del primer mandato de Mauricio en la ciudad", comenzó."Se me patinó la lengua. En un momento me gastaron en el Zoom porque la idea era juntarnos virtualmente a tomar algo y no le di mucha importancia. A los pocos días me pasó de nuevo y ahí empecé a investigar. Unos meses después me confirmaban el diagnóstico", recordó.

"Estuvieron todo el tiempo al lado mío durante el proceso de encontrar el diagnóstico, la del diagnóstico por descarte. Cuando lo supimos juntamos a nuestros cinco hijos y les contamos el diagnóstico. Les dije que mi cuerpo iba a envejecer más rápido que lo normal. Aunque fue un momento muy duro, hubo mucha paz. Nos abrazamos, rezamos juntos y quedamos en que íbamos a atravesar esto unidos", contó sobre el acompañamiento de su familia.Al ser consultado sobre su rutina, du día a día, dijo: "La variedad de mi rutina depende de mí. Intento siempre estar durante el día en la silla y no quedarme en la cama. Estoy continuamente leyendo y escribiendo con los ojos, por supuesto. Tengo todos los días alguna terapia como kinesiología o fono. No pasa un día sin que escuche la misa diaria con adoración"."Formé una familia fantástica, que mis hijos están sanos, que tengo padres y hermanos que me aman y amigos que también. Hice muchísimas cosas en mi vida, recorrí el mundo y en todos lados hice amigos. Soy un privilegiado y tengo la misión de encontrar la cura para esta enfermedad de mierda. Estoy en ese camino”, reflexionó al cierre.