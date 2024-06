Edad, calidad de vida y otros factores que afectan la salud reproductiva

La falta de capacidad reproductiva puede darse tanto en hombres como en mujeres, y cuyas causas son de origen diverso. Con el objetivo de visibilizar esta problemática que se presenta cada vez con más frecuencia en la población e identificar el momento adecuado para consultar a un especialista, durante junio se conmemora el Mes de la Fertilidad.En este marco, las profesionales de la salud reproductiva, Mercedes Cabrera, y Guillermina Boeykens, del Centro HAVVA brindaron detalles sobre las tasas de fertilidad, como incide una “vida sana” y las leyes vigentes. Además, hicieron especial hincapié en la importancia de una consulta temprana.“Tratamos de concientizar sobre la salud reproductiva, muchas veces las parejas llegan a la primera consulta con un diagnostico no se puede volver atrás, entonces tratamos de concientizar sobre la salud reproductiva y que las personas puedan hacer consultas sobre la reserva ovárica”, expresó Boeykens a Elonce.En este sentido, la profesional de la salud informó que “a partir de los 35 años hay una disminución funcional tanto hormonal como de la calidad ovocitaria”. Es decir, la capacidad de los óvulos para ser fecundados y desarrollar embriones sanos, lo cual es esencial para el éxito reproductivo. Es por ello que se insiste con “consultar para saber cómo se encuentra cada organismo en ese momento especifico”.Asimismo, señaló “antes se pensaba que los hombres son fértiles hasta los 80, pero ahora se corroboró que a partir de los 45 años hay una declinación de la potencialidad de los espermatozoides”.A su turno, la médica, Mercedes Cabrera, precisó que según el Registro Argentino de Fertilización Asistida (RAFA) a la cual se reportan todos los centros que están inscriptos en las normativas de medicina reproductiva, se conoció que “en el 2021 se registraron 33.000 procedimientos de los cuales hubo una tasa de embarazo en torno al 23 por ciento y una de nacimiento una tasa de 16 por ciento. Es decir que nacieron por este procedimiento unos 5.000 niños”, agregó.En este sentido, Cabrera aclaró que la última referencia es el 2021 porque se toma como dato la cantidad de nacimientos por eso se deben esperar nueve meses para tener los registros.Por otro lado, precisó que en “Argentina somos pioneros ya que contamos con la ley de fertilización que cubre todos los tratamientos de fertilización asistida, ya sea una persona sola, una pareja heterosexual u homosexual, no importa su condición social y que sea con fines reproductivos”.En esta misma línea, aclaró que “lo que el ley no contempla es la vitrificación de ovocitos, es decir cuando una paciente no quiere quedar embarazada, pero tiene la posibilidad biológica de guardar los óvulos, no se puede hacer. Nosotros lo consideramos como algo preventivo, pero todavía la ley no lo contempla”.Al ser consultada por los valores de los procedimientos, Boeykens precisó que “tienen un costo elevado, hay ciertos casos que en la obra social los cubre, como por ejemplo en torno de tratamientos oncológicos, con el fin de no perder capacidad reproductiva por quimioterapia”.“Es importante consultar sobre estos temas y evitar llegar a un diagnostico (no deseado)”, dijo Cabrera al remarcar “la importancia de llevar una vida sana en torno a la alimentación, estilo de vida, consumo de droga y tabaco- La calidad de las gametas depende de la vida previa”.