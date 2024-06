Su hijo tiene hipoacusia y creó una red para que se puedan prestar audífonos

¿Cómo funciona TAE?



Felipe Bianchi tiene 12 años y una hipoacusia bilateral profunda en el oído izquierdo y moderada en el oído derecho. Junto a su mamá Sol Bianchi, están esperando la autorización de la obra social para que pueda realizarse una cirugía y colocarse un implante coclear en el oído izquierdo para recuperar la audición y mientras tanto usa un audífono en su oído derecho.El modelo de aparato que usa es untiene cinco años de uso y necesita ser renovado con urgencia. Sin embargo, todavía no pueden hacer el pedido a la obra social hasta que autoricen primero el implante (lo que llevará varios meses de espera). Mientras tanto, Feli está teniendo muchas dificultades para oír y necesita un equipamiento transitorio.Es por eso que, a Sol, su mamá,“TAE es un proyecto que simplemente busca abrir canales para que muchos niños y adultos en su misma situación, pueden acceder a equipamiento prestado por otras familias, mientras esperan la llegada de los propios", resume Sol. Ellos son de Córdoba.La propuesta consiste en una base de datos de las familias que están dispuestas a colaborar, los equipos que tienen y las especificaciones técnicas de los mismo para que, cuando alguien se comunique presentando esta necesidad, se puedan cruzar los datos entre ellos y acompañarlos facilitando la entrega y devolución de los equipos.Pueden anotarse y ayudar en esta cadena personas con hipoacusia o familiares, y todos aquellos que conocen la importancia de contar con el equipamiento necesario y las dificultades que implica hacer los trámites, tanto en el sector público como privado.El objetivo es que, quienes tengan un audífono en desuso, un procesador que ya no utilicen, vinchas, cargadores, deshumidificadores (nuevos), o cualquier otro dispositivo que pueda ser útil lo puedan compartir en la base de datos y ponerlo a disponibilidad de otras personas.Quienes quieran sumarse a esta propuesta pueden escribir al número 3515588185 o teayudoaescuchar@gmail.com o comunicarse a través de la cuenta de Instagram @teayudoaescucharFelipe tiene 12 años, es scout, y un gran artista gráfico. Disfruta de andar en skate, es amante de la naturaleza y los animales, además también le gusta escuchar música y por eso para él es importante oír.Felipe tiene hipoacusia bilateral, lo que significa que no puede escuchar en ninguno de sus dos oídos. En su oído derecho utiliza un audífono, que ya tiene unos cuantos años y por eso comenzó a fallar.En cuanto a su oído izquierdo está a la espera de un implante coclear.“Los trámites de por sí son lentos y llevan muchos meses de espera, y esto hace que se extiendan bastante más porque nosotros solicitamos dos equipamientos de valor elevado”, advirtió su mamá.“A Feli se le está dificultando mucho su vida diaria, escuchar en el cole, en ámbitos donde hay más ruidos y se nos ocurrió que tal vez alguien que ya pasó por esto y tiene el equipamiento anterior nos lo puede prestar”, comenta Sol.Según explicó Sol,, un trabajo que realiza la fonoaudióloga a través de un programa, donde tiene los valores de la audiometría del paciente.A su vez, los audífonos nuevos se pueden conectar con una aplicación en el celular donde tienen diferentes modos, para lugares ruidosos, tranquilos, espacios abiertos o cerrados y ahí varía la frecuencia.Es por eso que se pueden prestar y calibrarse de acuerdo a las necesidades de cada persona.Los audífonos son otorgados por las obras sociales y los sistemas de salud pública para todas las personas que tienen el CUD (Certificado Único de Discapacidad) y que precisan de este soporte. No obstante, los trámites suelen ser prolongados y duran un mínimo de seis meses. (Cadena 3)