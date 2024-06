Piden que el asesino de Ángeles Rawson regrese al penal de Ezeiza

Jorge Néstor Mangeri, el ex portero y asesino y abusador de Ángeles Rawson, por lo que fue condenado a prisión perpetua, fue trasladado en diciembre del año pasado desde el módulo 1 del penal de Ezeiza, donde pasó la última década preso, al nuevo pabellón de ofensores sexuales del penal de Rawson, en Chubut.



La medida lo separa de su esposa, Diana Saettone, que vive en el Conurbano bonaerense, a 1500 kilómetros de distancia, con quien continúa en pareja hasta la actualidad. La mujer, que lo visitaba regularmente en Ezeiza, cree en la inocencia de su marido.



De acuerdo a lo que comdentaron fuentes judiciales al medio Infobae, el ex portero, por su parte, trabaja en la cárcel patagónica por el sueldo tumbero por tareas menores, con aportes en blanco, que le envía a su mujer.



Además, según trascendió, el ex portero había sido durante la última década un trabajador dedicado en la cárcel de Ezeiza y no era conflictivo. Incluso, empezó sus estudios en el CUE, el centro universitario de la cárcel, donde cursaba la carrera de sociología, con buenas notas.



"No tenía más lugar. Había rotado por donde tenía que rotar. No tenían dónde ponerlo, primero por la relación con sus compañeros. Segundo, por su condena", contaron fuentes judiciales al mismo medio. Por eso, fue enviado al pabellón de delincuentes sexuales de Rawson. "A veces se cree que está por encima del sistema", dijo otra fuente que conoce la actual vida de Mangeri en prisión.



La nueva abogada, la penalista Patricia Croitoru, empezó a defenderlo cuando ya había sido trasladado a Rawson. El portero pidió dos prontos despachos escritos con birome en marzo último para renunciar a su entonces abogado, un defensor oficial.



Así, Croitoru rápidamente pidió por el reintegro de Mangeri a Ezeiza. A fines de mayo, insistió ante el Juzgado de Ejecución Penal N°1 -que supervisa el cumplimiento de la condena de Mangeri- para que el SPF informe qué hará con el planteo de regreso. El 24 de mayo último, el juez Axel López envió un oficio al Servicio de cárceles hoy a cargo del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. La respuesta al mismo se espera en los próximos días.



Mangeri se encuentra en el sector de delincuentes sexuales, encerrado en la celda número 2 del pabellón número 16.