Confirman el cierre de las sedes del INTI "que no tengan laboratorio"

El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) Daniel Afione le comunicó a los subgerentes regionales de la entidad que la secretaría de Industria y Desarrollo Productivo decidió "proceder al cierre de todas las sedes provinciales que no tengan laboratorio".



De acuerdo a un comunicado difundido este viernes por los trabajadores del instituto público, el funcionario se negó a cualquier propuesta de revisión de la “brutal medida informada” y volvió a argumentar que la iniciativa no es su voluntad, sino que expresa “lo pide la secretaría”.



En la misma reunión con subgerentes, el funcionario afirmó que en las próximas horas tiene pensado presentar la nueva estructura de todo el Instituto. “Así la gente puede ver si se encuentra o no y en base a eso decida si adhiere al retiro voluntario”, explicó Afione.



Por su parte, el personal de la entidad calificó la medida que lleva adelante la secretaría de Industria como “el principio del fin para las y los trabajadores del organismo”.



“El ataque que comenzó con la afirmación de ejecutar 1000 despidos, ahora ya tiene nombres y apellidos, porque son de carne y hueso las y los compañeros del interior que saben que su lugar de trabajo desaparece”, explicaron los trabajadores del instituto, quienes se declararon en alerta y movilización a partir de lo anunciado.



A su vez, le exigieron a la Junta Interna ATE INTI que de manera “urgente” convoque el día lunes 3 de junio a las 10 a una Asamblea híbrida (presencial y virtual) en el Auditorio donde puedan conectarse los trabajadores de todo el país.