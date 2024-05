“Nahir debe estar disfrutando con la película”, afirmó el padre de Fernando

El polémico film sobre Nahir finalmente se estrenó el 22 de mayo y provocó la ira de Gustavo Pastorizzo, el padre de Fernando, el novio y víctima de la joven. “Ella debe estar disfrutando y gozando con la película, pero va a morir en la cárcel”, sentenció en la primera entrevista después del lanzamiento en Amazon Prime Video.Pastorizzo dio estas declaraciones en “Sala de Situación”, por la emisora AM con Vos. “Es un mamarracho”, dijo sobre la película Nahir. “Le queda grande decirle película. La vamos a analizar con mi abogado y pediremos que le saquen algunas partes. Es una productora de cuarta”, agregó.“Es una psicópata. Ella debe estar gozando y disfrutando verse en una película, pero no se da cuenta de dónde está. Tendría que mirar las paredes, los barrotes. Debe ser espantoso estar en la cárcel y le espera toda una vida. Va a morir ahí”, remarcó en diálogo con el periodista Sebastián Domenech.El thriller y drama de ficción es protagonizado por Valentina Zenere (Élite, Soy Luna), quien interpreta a quien se convirtió en la mujer más joven en ser condenada a cadena perpetua por el crimen de su novio. La película fue creada y producida por Lucas Jinkis, dirigida por Hernán Guerschuny (Doble Discurso, Recreo, Una Noche de Amor) y escrita por Sofía Wilhelmi (Días de Gallos).Nahir Galarza fue acusada y condenada por matar a su novio, Fernando Pastorizzo, en Gualeguaychú, en 2017. La historia dio un giro cuando acusó a su padre, un oficial de la policía: algo que sería rápidamente descartado por la justicia. Actualmente, hay un recurso en la Corte Suprema de Justicia, pero el fallo no está firme por ahora.“Ellos hicieron un recurso de queja sobre el juicio que se hizo en Entre Ríos, donde no hubo nada raro. Si pasó algo fue inventado por la asesina y sus abogados. Siempre la parte sucia vino de parte de los Galarza” aseguró el padre de Fernando.Gustavo reveló que sufrió dos infartos en el 2018 y tiene cinco stents. “Llevo la vida como puedo. Nunca se supera esto”, lamentó. En una de las marchas para reclamar justicia, conoció a una mujer con la que tuvo otro hijo. Esto calmó un poco su pena. “Le pusimos Gabriel porque era el segundo nombre de Fernando y es muy parecido a él en su físico y forma de ser”, agregó Pastorizzo.