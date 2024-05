Ex compañero de Nahir actuó en su película: “A los 14 ella fingió su secuestro”

Después de muchas especulaciones y teorías sobre el caso, este 22 de mayo se estrenó, la película que relata. Desde los testimonios en que se basó hasta los hechos que no mostró, la cinta recibió todo tipo de críticas. Pero más allá de eso, un llamativo hecho se produjo durante la grabación del film. Y es que uno de los actores de reparto reveló que había sido compañera de colegio de la joven oriunda de Gualeguaychú.Lo que parecía ser el rodaje de una película más se transformó en un hecho inédito para. El chico había conseguido un papel como extra en un film, pero hasta empezar a rodar no le había comentado a nadie su relación con la joven en la que estaba basada la historia. Una vez que las vestuaristas se enteraron de la situación lo hicieron conocer al director, quién lo llevó con, la actriz protagonista de la película y la encargada de retratar a Nahir. A partir de entonces,para hablar sobre su experiencia y contar distintos aspectos de Galarza. De esta manera, Ángel de Brito abordó el tema: “Son muchos años, ¿no? La secundaria y parte de la primaria. ¿Tuvo arranques violentos o era una piba tranquila?”. Tras reflexionar unos segundos, el actor respondió: “No, que yo recuerde. Sí pasaba que inventaba cosas, por ejemplo. Nahir en el 2014 aproximadamente, tendríamos 15 años,. En el diario dicen que fue en un auto, pero yo recuerdo que había dicho que era una combi blanca, que la habían secuestrado, que le habían vendado los ojos, que sentía que la habían drogado. Nahir dijo que no podía entender mucho, pero entendía que eran paraguayos”.

Foto: Izquierda: Jaimovich junto a Nahir Galarza / Derecha: Jaimovich en el film con Valentina Zenere

Luego, el joven continuó y reveló un hecho fundamental que dejó al descubierto la personalidad de Galarza: “Ella, nadie sabía nada. Después a la noche apareció sola. Dijo que la habían tirado en un descampado, que la habían violado. Después le hicieron estudios médicos y los especialistas dijeron que no le habían hecho nada”.. De este tema habló toda la ciudad, pero no, ella nunca salió a decir nada, nunca lo aclaró. La ciudad estuvo muy preocupada muchos días. La gente solo sabía que la habían secuestrado a la hora de la siesta”.Otro de los detalles de la película es la representación que se hace de, a quien le destacan actitudes violentas. Al respecto, el actor comentó: “Lo que se dice en la ciudad es que, creo que en la película muestran como unos audios de ellos discutiendo. Hablé con parte de la familia, a raíz del tema en redes, yTiempo después, el joven pasó a contar el inicio de su vínculo con Nahir y cómo transitó los años escolares junto a ella: “Nahir empezó con nosotros en tercer grado. Se sentaba al fondo del curso.Hablaba poco pero cuando te tenía que decir algo te lo decía conciso y que te quede claro. No mostraba mucho de su personalidad. Solo cuando entrabas en confianza con ella. No llegué a tener confianza porque yo le caía mal., no sé si ahora habrá abierto más su mente”.Al revelar este dato, el actor continuó su relato recordando una situación que había presenciado durante su viaje de egresados: “Hubo una situación en especial en Bariloche, en la fiesta bizarra que se hace normalmente, que las mujeres se visten con algo gracioso y los varones caen en lo básico de vestirse de mujer. Yo subo al baño y veo a todas las amigas reunidas afuera, como preocupadas, y estaba Nahir llorando adentro, teniendo prácticamentePor último, tras repasar el caso de Galarza y destacar el dolor que había sufrido la familia de Fernando Gabriel Pastorizzo, Santiago Jaimovich sostuvo: “Ojalá que se deje de idealizar a una asesina y se le dé más importancia a la víctima, que fue Fernando”.