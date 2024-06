Encontraron huellas que serían de Loan y crece la esperanza de hallarlo vivo

Policiales Demoraron a tres personas por la desaparición de Loan

El hallazgo de varias huellas de un calzado, quede poder encontrar al nene de cinco años aún con vida. Justo al límite de horas entre lo que los especialistas denominan trabajo de búsqueda y localización, por el de recuperación.Mientras tanto, sobre el terreno ya han pasado más de 1.200 efectivos de fuerzas de seguridad, bomberos, paramédicos y civiles que van siendo relevados para no dejar ni un segundo los trabajos de rastrillajes.y que fue un bálsamo de esperanza para reanimar a los más de 300 rescatistas que día y noche buscan al pequeño, según publica el diario, de muy difícil tránsito para las personas por la dificultad del terreno. En total. Una de ellas bastante clara y las otras dos algo difusas, en una zona de cañadas, pero el drone utilizado en horas de la noche, que además posee una tecnología de visión nocturna y detección del calor corporal, no logró detectar ningún cuerpo visible.Al parecer, los perros rastreadores que se están utilizando desde el momento en el que se dio la alerta general, habían marcado ayer aquella dirección. Según las fuentes consultadas,para que los trabajos de búsqueda y localización, se transformen dramáticamente en "recuperación". Algo que nadie quiere decir, pero que es una de las posibilidades menos queridas. Y la etapa de búsqueda y rescate dura 72/96 horas. Después ya debería ser recuperación de cadáver, o sea que solo queda algunas horas o si no ya se procede a buscar un cuerpo.Mientras, a pocos kilómetros continuaba la búsqueda del Loan Peña, en la localidad de 9 de Julio, decenas de vecinos se movilizaron con carteles y mucha bronca hasta la comisaría local, fuertemente custodiada por la Policía de Corrientes. Allí, exigieron explicaciones sobre los demorados en el marco de la causa y cuestionaron a los investigadores por no haber avanzado en cuanto a las posibles hipótesis. "Hay que hacerlos hablar como sea, son los últimos que estuvieron con la criatura, ellos saben bien qué le pasó", indicaban algunos. En este contexto, el comisario local, Walter Maciel, habló con la gente y trató de calmar los ánimos exaltados tras varios días sin hallar al niño.