Sigue la búsqueda del material nuclear robado: preocupa su alta peligrosidad

Sigue la intensa búsqueda del material nuclear que fue robado en Saavedra, cuyo paquete protector fue hallado dentro de un contenedor de basura en Chacarita. Para los investigadores se trata de un hecho delictivo "común y corriente", pero la preocupación continúa por su alta peligrosidad para todo aquel que tenga contacto con la cápsula.Fue en la madrugada del martes cuando una vecina de Saavedra se robó de una camioneta, perteneciente a la empresa de medicina, el paquete que contenía 45 mm de líquido radioactivo. Con la denuncia radicada, comenzó una exhaustiva investigación, que durante la noche del martes tuvo novedades ya que el paquete que protegía la cápsula había sido encontrado dentro de un contenedor de basura en Chacarita, pero el frasco no estaba.El fiscal José Campagnoli, a cargo de la causa, determinó que se trató de un robo “común y corriente”, pero ahora lo que quieren determinar es quién tiene el material radiactivo en su poder ya que, a pesar de que no es un material mortal, sí provoca peligrosidad para todo aquel que tenga contacto.La preocupación se incrementó cuando se encontró el paquete protector pero no la cápsula. Por este motivo las cámaras de seguridad fueron esenciales para determinar quién fue la persona que agarró la caja y sacó la lata que contiene el líquido nuclear.Se informó que efectivos policiales realizaron un allanamiento en la vivienda del hombre en cuestión en Chacarita y determinaron que el envase no estaba, motivo por el cuál sigue desaparecido.