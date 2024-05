Todo lo que tenés que saber sobre la constancia de AFIP

¿Qué es la constancia de AFIP?

¿Para qué sirve la constancia AFIP?

¿Cómo se obtiene la constancia y en qué casos no puede emitirse?

¿Cuál es el tiempo de vigencia de la constancia?

Hoy te vamos a contar todo lo que necesitás saber sobre uno de los documentos tributarios imprescindibles en nuestro país: la constancia de AFIP . ¿Qué es y para qué sirve? ¿Cómo se obtiene y cuánto tiempo de vigencia tiene desde su emisión? Empecemos a conocer los detalles a continuación.La constancia de AFIP es un documento gratuito y público que garantiza la correcta inscripción de quien la posee ante la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ). Esta credencial, emitida por el propio organismo de forma online, acredita los datos fiscales del contribuyente en cuestión.Además de ser fundamental para los contribuyentes (tal como veremos más adelante) la constancia es de utilidad para clientes, proveedores u otras instituciones que mantengan compromisos conjuntos.¿Cuáles son los datos que ofrece la constancia sobre cada persona? Aquí te los contamos uno por uno:-Apellido y nombre o razón social-Número de CUIT-Impuestos en los que se encuentra inscripto-Fecha de inscripción en cada impuesto del punto anterior-Si es monotributista, la categoría en que se encuentra y la fecha de inscripción en monotributo.-Actividad económica principal, y si tuviera, actividades secundarias.-Fecha del instrumento constitutivo si se trata de una persona jurídica.-Fecha de cierre de ejercicio económico (diciembre si se trata de personas humanas o el mes de cierre de ejercicio que corresponda en caso de tratarse de personas jurídicas)-Domicilio fiscalLa constancia de AFIP representa la “identidad fiscal” del contribuyente, por lo que sirve para la realización de trámites particulares ante la AFIP u otras entidades públicas. Algunos de los más habituales son la inscripción a la obra social, el pedido de un crédito o bien para la emisión de documentos tributarios como la factura electrónica Así mismo, la credencial ofrece información esencial para eventuales clientes, proveedores u organismos de control. Gracias a los datos consolidados en la constancia, quienes entablen una relación comercial, podrán verificar que la situación fiscal del contribuyente cumpla con todos los requisitos legales para llevar adelante su actividad.La credencial de AFIP puede obtenerse ingresando directamente al sitio del organismo: www.afip.gob.ar . Una vez allí, es necesario hacer click en el enlace que dice “Constancia de CUIT”. Hecho esto, la página abrirá una nueva pestaña solicitando el número de CUIT del contribuyente y el código de seguridad. Luego de completar estos campos correctamente aparecerá en pantalla la constancia solicitada.Si bien el acceso a la credencial de AFIP es libre, lo que significa que cualquier persona puede verificar la credencial propia o la de terceros, es preciso tener en cuenta que en algunos casos la credencial puede hallarse bloqueada o dada de baja por diversos motivos.Habitualmente, la constancia no puede emitirse si el “estado administrativo” de la C.U.I.L. del contribuyente es alguno de los que mencionamos a continuación:– Limitado por falta de inscripción en impuestos /regímenes.– Limitado por falta de presentación de declaración jurada.– Limitado por falta de movimiento y empleados en declaración jurada.– Limitado por inclusión en «Base de Contribuyentes No Confiables».– Limitado por caracterización como “Sujeto no Confiable en materia de Seguridad Social – origen ANSES”– Limitado por caracterización como “Sujeto no Confiable en materia de Seguridad Social – origen AFIP”– Limitado por solicitud de CUIT digital observada– Limitado por incumplimiento a las Acciones de Control Electrónico– Inactivo: estado preexistente utilizado para situaciones especiales (por ej.: organizaciones sin reconocimiento oficial para funcionar).Una vez que la constancia fue bloqueada será imposible obtenerla sin realizar una nueva activación en AFIP. Lamentablemente, este trámite suele ser lento y engorroso, por lo que muchos contribuyentes acuden a los servicios de un sistema de información contable para agilizar el proceso.Es importante saber que el tiempo de vigencia de la constancia de la AFIP es de un mes a partir del día que es emitida. Por ejemplo, si la credencial es emitida el 1 de junio de 2024, su fecha de caducidad será el 30 de junio del mismo año. De igual manera, el plazo de vigencia figura siempre en la misma credencial.