Alertan por correos falsos enviados en nombre de AFIP

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó maniobras fraudulentas en las que se envía a los contribuyentes una comunicación en nombre del Organismo, relacionada con la detención en la Aduana de envíos postales internacionales y se requiere efectuar un pago para “liberar” la mercadería.



Dicha comunicación es falsa y se recomienda a los afectados no ingresar a las direcciones URL indicadas en el mensaje ni efectuar pago alguno.



Los tramites de envíos internacionales por vía postal y las detenciones son comunicadas por las empresas postales, no por la AFIP, y las comunicaciones relacionadas a esos envíos no se realizan por vías electrónicas, sino por carta al domicilio informado por el destinatario. Consejos de seguridad:

- La AFIP nunca utiliza correo electrónico para solicitas pagos, datos personales o informar sobre situaciones judiciales.



- Todas las comunicaciones oficiales del organismo se canalizan a través del domicilio fiscal electrónico.



- La clave fiscal es personal, privada e intransferible. No debe compartirse por ningún medio con nadie.



- El Organismo no envía correos electrónicos en forma directa.



- La AFIP no se comunica con ningún contribuyente por WhatsApp.



- La AFIP no solicita pagos ni datos personales vía mail, redes sociales o por teléfono.



- Todo contribuyente que reciba la visita de alguien que diga ser agente de la AFIP, tiene derecho a exigir que se le exhiba la credencial identificatoria virtual para corroborar la identidad y real pertenencia al organismo.



- Para saber si quien dice ser un representante del fisco realmente lo es, se encuentra disponible el micrositio de "Representantes fiscales", donde se podrá consultar el listado oficial de Agentes fiscales de la AFIP. También está disponible el listado de representantes fiscales habilitados para actuar en juicios universales como concursos preventivos, quiebras y sucesiones.