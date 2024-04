Marcha Universitaria Federal: los actos en las principales ciudades del país

Sociedad Multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública en Buenos Aires

Masiva concentración en Rosario



Movilización en Mar del Plata



#MardelPlata Gran convocatoria en el inicio de la marcha universitaria federal

En Corrientes y Chaco



Luego de tres horas de movilizaciones y marchas en Córdoba en el marco de la jornada nacional de defensa de las universidades públicas, donde se estima se movilizaron alrededor de 75 mil personas, los organizadores dieron lectura a un documento con los reclamos que se le realizan al Gobierno de Javier Milei.“Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento: la partida que mes a mes el Poder Ejecutivo envía a las Universidades para que puedan funcionar (mantener edificios, realizar obras, sostener programas de becas, residencias y comedores, incentivar el desarrollo científico, financiar hospitales, laboratorios y proyectos de investigación, y pagar servicios básicos, alquileres, seguros y la protección de sus sedes)”, continuó el escrito, leído en la esquina de Obispo Trejo y Avenida Hipólito Yrigoyen.En otro tramo del comunicado, los universitarios hicieron referencia a la caída del salario de las trabajadoras y trabajadores, que ha perdido 50% respecto de la inflación, según informaron. "Este deterioro salarial se hermana con el del resto de los sectores del mundo del trabajo. Ello lleva a retomar consignas de hace más de 20años: ¡Ningún trabajador o trabajadora de las universidades nacionales por debajo de la línea de pobreza!", señaló la gremialista.Posteriormente fue el turno de los representantes de los estudiantes: “Reivindicamos los Convenios Colectivos sectoriales - docentes y no docentes - y el espacio paritario nacional con participación plena del Gobierno Nacional, quien hasta ahora malversa su participación, imponiendo aumentos paupérrimos de manera unilateral. De esta manera, se cancela de hecho la negociación colectiva, pilar del diálogo social, y uno de los principios y derechos fundamentales del trabajo reconocidos por la OIT".En ese marco, agregaron: “Exigimos paritarias libres, sin techos, para garantizar salarios acordes a la situación inflacionaria y que permita recuperar con urgencia lo que se ha perdido. Sin salarios dignos de docentes y no docentes, la universidad pública es inviable. También es indispensable que se mejore de manera urgente la situación de las jubiladas y jubilados que atraviesan otro período de pérdida salarial, y que se restituya inmediatamente el FONID para toda la docencia inicial, primaria, media, terciaria y preuniversitaria”.En otro tramo del comunicado, los organizadores de la protesta indicaron: “Rechazamos la política de ajuste y disciplinamiento. La comunidad universitaria se organiza, resiste y se solidariza con todos los sectores que hoy atraviesan una situación similar o peor por afrontar despidos masivos.La educación es un derecho humano fundamental porque se impone sobre el ingrato azar de la desigualdad. Defender esta concepción de la educación es de vital importancia y, más aún, en una universidad argentina en la que sus estudiantes se enfrentan al aumento generalizado de precios que impacta sobre salarios, servicios, alquiler y transporte, poniéndose en jaque el acceso, la permanencia y el egreso”.Una masiva concentración en defensa de la universidad pública y de la educación pública nacional se desarrolló este martes por la tarde en la plaza San Martín de Rosario convocada por los gremios de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) con participación de estudiantes, docentes, nodocentes, graduados, dirigentes políticos, organizaciones sociales y público en general.La movida local se convocó para acompañar desde la ciudad a la marcha federal de Buenos Aires, para aquellas personas que no pudieron viajar y querían manifestar su defensa a la educación pública y rechazar los recortes del gobierno de Javier Milei al presupuesto universitario.En la plaza se desplegaron banderas y carteles, había impresión de remeras con la frase “Universidad Pública siempre” y el desarrollo de una radio abierta con retransmisión de la marcha de la ciudad de Buenos Aires.Los organizadores destacaron la amplia y diversa participación este martes con una plaza colmada sin incidentes. En los alrededores se realizaban algunas interrupciones de tránsito.Además de la concentración en la plaza San Martín algunas organizaciones estudiantiles de la Federación Universitaria de Rosario (FUR) tenían previsto marchar desde la plaza San Martín hasta el Monumento a la Bandera, movilización que comenzó cerca de las 18.Por otra parte, durante la mañana, la misma plaza había sido escenario de otro acto convocado por Amsafé Rosario y otros gremios docentes en defensa de la educación pública.Con el impulso de la comunidad universitaria, el apoyo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y el respaldo de partidos políticos, comenzó este martes en Mar del Plata la marcha federal universitaria contra el ajuste presupuestario en las universidades públicas.Los manifestantes se agruparon en el complejo universitario y tienen previsto finalizar el recorrido en el monumento a San Martín. “Aprendemos luchando, luchando lo echamos”, señalaba un pasacalle colocado en las afueras del complejo. “La educación se defiende”, apuntaba la bandera que encabeza la marcha y que se desarrolla desde las 16.30 aproximadamente.La convocatoria, al comenzar a marchar hacia el Monumento al General San Marín de Luro y Mitre, se extendió hasta cubrir un total de 12 cuadras aproximadamente. El recorrido previsto es por San Lorenzo a Independencia, de allí a Luro y de allí a Mitre. En las distintas esquinas por donde pasaba la marcha algunos vecinos acompañaban con aplausos.Las consignas en defensa de la educación pública se mezclaban con cánticos contra el presidente Javier Milei y el ministro de economía, Luis Caputo.En el cruce de las avenidas Colón e Independencia se agregó la columna compuesta por las distintas organizaciones sociales y políticas, lo que le dio un marco heterogéneo a la participación. La cabeza de la movilización cuenta con Pedro Sanllorenti (Adum) como el referente universitario, al que acompañan también alumnos, personal docente y no docente de la casa de altos estudios de Mar del Plata.La marcha tiene el respaldo del Rectorado, los gremios de docentes y no docentes y la Federación Universitaria (FUM). “Tenemos que mandar un mensaje muy claro de que la educación pública tiene que ser de calidad”, pidió el rector de la Unmdp, Alfredo Lazzeretti.Una gran cantidad de autos partieron en caravana desde los campus universitarios de Corrientes para Resistencia, en el marco de la movilización en defensa de la universidad pública por el recorte presupuestario que aplica el gobierno nacional y que complica el funcionamiento de las casas de estudio en todo el país.De la movilización masiva participaron estudiantes, docentes, no docentes, graduados y científicos de la universidad pública, sin que se reportaran incidentes.Se realizó la lectura de un documento conjunto, por medio del cual se busca visibilizar la realidad de las instituciones de educación superior del país, y resaltar el valor del sistema universitario nacional y del sistema científico y tecnológico que aporta al desarrollo argentino.Al acto llegaron también las columnas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Resistencia.“Chaco y Corrientes Marchamos Juntos en Resistencia”, rezaba la convocatoria del arco sindical local, integrado por los tres gremios docentes y no docentes de la Unne (Atún, Codiunne y Adiunne), y la representación estudiantil de la Federación Universitaria del Nordeste (Fune).