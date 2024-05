Concesión de la terminal: “La empresa ha dejado mucho que desear”, dijo Sánchez

Paraná Prorrogaron por 60 días la concesión de la Terminal de Ómnibus

La Municipalidad de Paraná prorrogó por decreto y por un plazo de 60 días corridos, la concesión de la Terminal de Ómnibus, que había vencido el 2 de mayo, a la firma Potenciar SA.Vale recordar que el 2 de mayo de 1994, durante la gestión del ex intendente Julio Rodolfo Solanas, se firmó el contrato de concesión, por un plazo de 30 años, con opción a prórroga por otros 10 años más. Siendo la decisión de la actual intendenta Rosario Romero, de prorrogar por un plazo de 60 días corridos, hasta el 3 de julio.“No sabemos si durante estos dos meses se va a llamar a una nueva licitación para que otra empresa se haga cargo”, indicó en declaraciones al programadey señaló que, en el decreto de prórroga, se hace referencia a que durante estos 60 días, empleados de la municipalidad se harán cargo de la limpieza del predio, “lo cual no corresponde porque debe hacerlo la empresa”.Potenciar S.A es una UTE entre Construcciones Caballi S.A., Devinar Empresa Construcctora S.R.L. y Zodíaco S.A. “Desde Políticas para la República entendemos que ha dejado mucho que desear en cuanto al mantenimiento, limpieza, de hecho, es una de las caras donde la ciudad recibe a quienes nos visitan y al paranaense que va y viene todo el tiempo y el estado actual es lamentable”.Sobre el emplazamiento, Sánchez rememoró que cuando se concedió la licitación, el entonces Subsecretario de Planeamiento de la gestión Solanas, Luis Zatti, “aseguraba que había un estudio urbanístico que los convencía de que la terminal ahí funcionaría muy bien. Lo cierto es que muchos vecinos de Paraná se dieron cuenta de que el proyecto estaba mal planteado y que esa no era la mejor opción. Pasaron ya 30 años y nunca funcionó del todo".En este punto, recordó que, desde su partido, se retomó la idea de ubicar la terminal en el predio del Ferrocarril, sobre calle Pronunciamiento, “porque es el mejor lugar posible si pensamos desde el lado de la multimodalidad, ya que podría ser una estación con tren, colectivos, bicicletas, vehículos particulares y además por la cercanía. En su momento, hubo un proyecto para llevarla a la zona del rulo del Túnel, pero nosotros criticamos mucho esa ubicación porque estaba a 35 cuadras del casco céntrico y uno le tiene que solucionar la vida a la gente y quedaba muy lejos”.“Hay que trabajar con tiempo para hacer las cosas bien y con debate en la sociedad”, dijo Sánchez y criticó que las diferentes gestiones no realizaron los controles pertinentes en lo que respecta a limpieza y mantenimiento de la terminal, la cual “tiene que ser un lugar bello y que la gente diga qué buena terminal tiene Paraná”, finalizó.