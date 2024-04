Periodista confesó en vivo que sufrió acoso de niño: "Me acuerdo hasta hoy"

Quién era la mujer que acosó a Diego Esteves

“He hecho terapia muchísimos años y es un tema al que le resté valor, aunque creo que, al lado de lo que le pasó a Juan Pedro es la nada misma”, comenzó diciendo el integrante del panel del programa de Karina Mazzocco.Acto seguido, empezó a relatar su historia: “Yo tendría 7 u 8 años y por unos minutos quedé a cargo de una pareja de mi papá”. Según explicó, se trataba de una mujer de “unos 40 años”.“Creo que él había ido a comprar algo para comer. Yo iba de vacaciones a Brasil y en un momento, yo quedé solo con esta mujer”, siguió el periodista.Y adelantó: “Voy a contar esto para que se entienda y se sepa cuál es el mecanismo., una de esas pelotas de goma tornasoladas que estuvieron muy de moda en una época. Ella se puso a jugar conmigo en mi cuarto temporario que teníamos en el departamento de mi papá”, detalló.Respecto a lo que vivió ese día siendo menor de edad, el panelista recordó: “Y empieza a decirme: ‘Bueno, acariciame acá’. Empezó por la rodilla, siguió por el muslo y cuando la situación iba a proseguir, entró mi papá por lo que se interrumpió la situación”.Consternado, aseveró: “Me acuerdo hasta el día de hoy”.“Me acuerdo que era una pareja ocasional de él y no le echo la culpa en lo más mínimo a mi papá porque no se lo conté. No se si por vergüenza o por no querer aceptarlo o si quise evitar alguna situación porque mi papá era un hombre de mucho carácter”, dijo sobre lo que le sucedió.Respecto a cómo lo habría tomado su papá si se lo hubiese contado, Esteves dijo: “Hubiera reaccionado como cualquier padre en su sano juicio. La hubiese echado a esta mujer e incluso, hasta denunciado”.Por último, cerró: “No le conté nada y me quedo el recuerdo casi como justificando, que no había sido para tanto pero mirá lo importante que es hablar”.