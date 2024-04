Cómo identificar qué variante de dengue tengo y cuál es la más agresiva

El brote histórico de dengue en Argentina tiene que ver con cifras preocupantes de la enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, desde la semana 31 de 2023 (fines de julio y comienzos de agosto) hasta la semana 14 de 2024 (principios de abril), hubo 269,678 casos en el país.En este contexto, es relevante señalar que del total de contagios reportados, 252.566 corresponden exclusivamente al año 2024. La incidencia acumulada hasta la fecha para esta temporada se estima en 573 casos por cada cien mil habitantes.Además, se han registrado 197 fallecimientos, lo que indica una letalidad actual del 0,07%.s, con predominio del DEN-2, seguido de DEN-1, que en conjunto representan más del 99,8% de los casos. Además, se han detectado algunos casos de DEN-3.Pero,¿Es posible saber mediante los síntomas con qué serotipo se contagió una persona? Infobae consultó a expertos para desentrañar estas inquietudes.En primer lugar, Elena Obieta, infectóloga jefa del servicio de enfermedades transmisibles y emergentes de la Municipalidad de San Isidro y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), le dijo a Infobae:Hay síntomas digestivos más frecuentes en un serotipos con respecto a otro, pero un paciente no puede ni debe interpretarlo.Obieta hizo referencia a un análisis realizado por colegas sobre las manifestaciones clínicas de la enfermedad según cada serotipo y citó que. Uno de los estudios citados para esta conclusión fue realizado en 2018 tras un brote de dengue en Malasia.“El dengue grave estuvo significativamente presente en el grupo infectado con DEN 2 mientras que el dengue no grave fue prominente entre los pacientes infectados con DEN 1 genotipo I. Los pacientes infectados por DEN 3 comúnmente manifiestan síntomas musculoesqueléticos”, detallaron los autores en aquel estudio publicado en Plos al analizar 120 muestras “retrospectivas de suero de dengue”.“Posteriormente, los datos de serotipo y genotipo del dengue se analizaron estadísticamente para 101 de 120 manifestaciones clínicas de los pacientes correspondientes para generar una relación descriptiva entre los componentes genéticos y los resultados clínicos de los pacientes infectados”, apuntaron los expertos, que pertenecían en aquel momento a la Universidad Putra Malasia; Instituto de Investigación Médica; Universidad Tunku Abdul Rahman; y al Hospital Serdang.Otro de los trabajos referenciados por Obieta fue publicado en 2012, también en Plos. “Cuando se compararon los cuatro serotipos de DEN entre sí, los individuos infectados con DEN-3 tuvieron una mayor prevalencia de manifestaciones musculoesqueléticas y gastrointestinales, y los individuos infectados con DEN-4 tuvieron una mayor prevalencia de manifestaciones respiratorias y cutáneas”, plantearon los autores. Estos integraban en aquel entonces la Unidad de Investigación Médica Naval-6 de Estados Unidos; la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins; Universidad Peruana Cayetano Heredia; Centro Nacional de Enfermedades Tropicales de Bolivia; Ministerio de Salud de Perú; Ministerio de Salud de Ecuador; Hospital Naval de Ecuador; y ONG Rayos de Sol.¿Cómo llegaron a sus conclusiones? Así lo explicaron: “Entre los años 2005 y 2010, se inscribieron en un estudio de vigilancia pasiva ambulatoria personas con enfermedad febril de Perú, Bolivia, Ecuador y Paraguay. Se recopiló información detallada sobre signos y síntomas clínicos, así como información demográfica. La infección por DENV se confirmó en el suero de los pacientes con anticuerpos policlonales en un ensayo de inmunofluorescencia basado en cultivo, y el serotipo infectante se determinó mediante anticuerpos monoclonales específicos del serotipo. Se compararon las diferencias en la prevalencia de manifestaciones individuales y de sistemas orgánicos entre los serotipos de DENV”.Por su parte, en una nota reciente a Infobae, la médica infectóloga Silvia González Ayala (MP 91229), presidenta de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (SADIP), analizó: “, las cuales están planteadas en la definición de caso sospechoso de dengue”.El infectólogo Ricardo Teijeiro, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, le dijo a Infobae: “. En Argentina tenemos experiencia con el 1 y el 2, que son los que más circulan. Este año tuvimos muy pocos casos del serotipo 3 en Brasil, que tiene los cuatro serotipos circulantes”.Según Teijeiro, “, sobre todo cuando es el segundo episodio, pero es muy difícil poder diferenciarlo, salvo por estudios como el PCR”.Otro profesional consultado por Infobae fue Daniel Stecher, jefe de la División Infectología en Hospital de Clínicas José de San Martín. “Desde el punto de vista clínico, no es posible diferenciar los distintos serotipos del dengue, dado que su manifestaciones clínicas son similares: fiebre, dolor de cabeza y muscular, debilidad generalizada, diarrea, vómitos y manifestaciones hemorrágicas producto de la disminución de las plaquetas características de esta enfermedad”, introdujo Stecher.Más allá de las diferencias o similitudes entre cada caso, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), “”.En esa línea, según lo indicado en MedlinePlus, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, “el dengue grave es una forma seria de la enfermedad. Cerca de una de cada 20 personas que se enferman de dengue desarrollan dengue grave. Puede causar shock, hemorragia interna e incluso la muerte”.