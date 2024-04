Piloto advirtió luces extrañas cerca de cerro Uritorco: “Aparecen y desaparecen”

Un piloto profesional de Aerolíneas Argentinas fue testigo de un inusual y, por ahora, inexplicable suceso. El hombre percibió lo que sería un objeto volador no identificado en el cielo cordobés.



El profesional describió con precisión la situación en diálogo con un operador de Control de Tráfico Aéreo, minutos antes de aterrizar en el aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. Todo empezó cuando el piloto, que viajaba desde Capital Federal a Córdoba, consultó si había tráfico “hacia el oeste”, zona en la que se encuentran las sierras de Punilla. Desde Control negaron que tuvieran vuelos registrados en esa dirección.



“Lo que puede llegar a ser es, si ustedes lo vieron en el Ticas, es que hay un tránsito con nivel 360, eso es lo único que se me puede llegar a ocurrir”, le contestaron. En la jerga de estos especialistas, un tránsito 360 hace referencia a un avión que circula a gran altura. En nuestra provincia, en general cruzan a ese nivel las naves que viajan con dirección a Chile. Por otro lado, Ticas es un tipo de radar.



“No, no. Luces para el lado de las sierras”, contestó el aeronauta. E insistió: “Ahí se ve bien. Aparece y desaparece. Rojo y... dos blancas”. Desde control le comentaron que en la zona de La Calera hay ubicada una antena y que eso podría explicar la luz roja pero el aviador aclaró que también la había visto y que esto era otra cosa.



Finalmente, el trabajador de Aerolíneas Argentinas obtuvo la autorización para aterrizar y el misterio quedó en eso, aún sin una explicación.



La conversación completa entre el piloto y Control de Tráfico Aéreo

Piloto: ¿Por casualidad tiene tránsito hacia el oeste?

Control: No, negativo. ¿Ustedes tienen algo a la vista?

Piloto: Sí, qué sé yo, miren.

Control: No, no tenemos tránsito reportado en esa zona.

Piloto: Okey.

Control: Usted es el único tránsito dentro del CTR.

Piloto: Bueno, gracias.

Control: Lo que puede llegar a ser, si ustedes lo vieron en el TICAS, es que hay un tránsito con nivel 360. Eso es lo único que se me puede llegar a ocurrir.

Piloto: No, no. Luces para el lado de las sierras.

Control: No, nada. Gracias por la información igualmente.

Piloto: De ilpem 65. No puedo calcular la distancia pero...

Control: Sí, le entiendo. Estamos mirando pero nada reportado.

Piloto: Ahí se ve bien. Aparece y desaparece. Rojo y... dos blancas.

Control: Rojo, lo que puede llegar a ser, es una antena que se ve a la altura de las sierras pero no está tan alta. Cerca de lo que sería La Calera.

Piloto: No, no. Lo que usted está diciendo es lo que se ve allá.

Control: Bueno, recibido.

Piloto: Ahora tenemos tres contactos

Control: Al oeste me está diciendo, ¿no? Estoy viendo como para el 260 de Córdoba.

Piloto: No, de Córdoba sería el 230. Ahí está viendo las antenas, es más al sur.

Control: Argentino 1550, viento 3402, autorizado a aterrizar (ElDoceTv)