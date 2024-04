Un auto cayó a un pozo que no estaba señalizado

Paraná Conductora iba distraída con el celular y cayó en un socavón en Paraná

#CadaDía | Otra vez un pozo de aguas: un joven volcó con un auto. Vecinos denuncian que hace un año la calle se encuentra en esa situación. pic.twitter.com/wYD444ZKPX — elTresTV (@elTresTV) April 15, 2024

Un joven conductor cayó este sábado por la madrugada con su auto en un pozo de Aguas Santafesinas ubicado en Cabildo al 600, de la ciudad de Rosario. Según indicó la víctima, la calle no estaba señalizada como corresponde y al estar todo oscuro terminó con la mitad de su vehículo dentro del pozo."Volvía de unos amigos y estaba lloviendo. No vi el pozo y se me deslizó el auto. Después vi que solo tenía una rama", dijo el conductor del Volkswagen Gol. La víctima fue rescatada en primer lugar por los vecinos de la zona, ya que había quedado encerrado y no podía salir por sus propios medios."La semana pasada cayó un carrito y hasta un auto de policía. Al pozo lo abrieron hace un año y nos dijeron que no lo pueden arreglar", agregaron los vecinos.