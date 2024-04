Video: Conductora iba distraída con el celular y cayó en un socavón en Paraná

En la mañana de este jueves, y momentos antes en que personal de Obras Sanitarias diera inicio a una reparación cloacal, un auto cayó en un socavón y no pudo seguir su marcha.El hecho se registró en calle Corrientes, a metros de su intersección con Colón.Sobre lo sucedido, Julian Hirschfeld, secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, dio cuenta que la mujer que conducía el rodado, reconoció que iba distraída con el celular y aclaro que el pozo estaba debidamente señalizado.“Fue una mañana complicada desde los inicios porque estaba programada esta reparación de un colector cloacal y mientras personal de Obras Sanitarias se estaba ubicando en la zona de trabajo, una vecina que estaba utilizando el celular, no vio el socavón que estaba señalizado y metió la rueda en el pozo”.“Fue una distracción claramente”, afirmó el funcionario y acotó “ella venía con el celular según les dijo a los inspectores de tránsito, no vio el agujero porque no venía concentrada en el manejo”. Tras ello, el vehículo, un Chevrolet Spin, fue retirado con la grúa por personal de Tránsito. “Fue todo muy sencillo.Según dijo Hirschfeld el socavón se abrió el miércoles por la tarde pero estaba debidamente señalizado. “Generalmente cuando hay un tema cloacal, se genera un socavón automáticamente y este tiene unos 6 metros de profundidad que conduce a un cloacal de 200”, explicó.Mientras se realicen los trabajos, el tránsito está reducido en Corrientes y Colón y para este viernes a la mañana ya estaría finalizado con el bacheo.