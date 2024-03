Investigan si una médica falleció a causa del dengue en Santa Fe

Internacionales La Argentina es uno de los tres países más afectados por el dengue

Sociedad Joven futbolista murió tras haber contraído dengue

Investigan si una médica santafesina murió por dengue. Se trata de Corina Aranda que falleció el miércoles a la noche en el hospital Cullen y que presentaba síntomas compatibles con la enfermedad.Aranda había estado internada en un sanatorio privado de la ciudad, a raíz de complicaciones en su cuadro fue trasladada el miércoles a la tarde a la terapia intensiva del hospital José María Cullen, en donde murió en horas de la noche.La médica había prestado servicio en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cemafe) y trabajó en el Centro Coordinador de Red y Telesalud que funcionó en el Cemafe, indica el sitio Aire de Santa Fe.Se recuerda que las fumigaciones son una medida complementaria, que contribuye a reducir la población de mosquitos adultos, pero que no mata los huevos y las larvas de mosquito, que viven en el agua y en los recipientes. Por eso, es importante revisar patios y hogares para mantenerlos libres de recipientes que puedan acumular agua.- Tratar de no circular con fiebre, solo si necesita atención médica y utilizando repelente.- Tener buen descanso y disminuir la actividad física.- Usar repelente cada 6 hs mientras esté con fiebre.- No automedicarse, solo se puede tomar paracetamol, indicado por un profesional del equipo de salud.- Tomar mucho líquido, al menos dos litros de agua o más por día.- Consultar urgente ante signos de alarma.- Dolor abdominal intenso.- Vómitos que no ceden.- Dificultad para respirar.- Sangrados nuevos (nariz, encías, orina, ginecológicos, otros).- Desmayos, mareos, mucho sueño.