Cáncer de Cuello Uterino: "Hay alrededor de 5 mil casos nuevos por año"

El Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino se conmemora cada 26 de marzo en el mundo. En Argentina se diagnostican de forma anual cerca de 5 mil nuevos casos de este tipo de enfermedad.Al respecto,dialogó con la doctora Graciela Degani, quien expresó: "Es muy importante difundir este tema porque el cáncer de cuello de útero sigue siendo prevalente en la mujer. En la estadística del Instituto Nacional de Cáncer vemos que hay alrededor de casi 5 mil casos nuevos por año. La mujer tiene la particularidad de que todos sus órganos pueden desarrollar algún tipo de patología oncológica. La mencionada enfermedad tiene que ver con el virus del papiloma humano, que se introduce en el cuello de útero y ahí produce persistencia en aquella mujer que inmunológicamente no puede dejar de incorporarlo a la célula"."Dicho cáncer produce una lesión muy pequeña, luego va avanzando sino lo detectamos, hasta comprometer la vida de la mujer. Tenemos casi el 50% de las mujeres que concurren a nuestros hospitales públicos, con cáncer de cuello de útero en estado avanzado", añadió.Con respecto a los síntomas, destacó: "En la lesión inicial son inaparentes, la mujer no siente nada, por eso hay que hacerse controles preventivos. Luego es importante tener en cuenta los sangrados fuera de los períodos menstruales, en las relaciones sexuales, donde ya existe una enfermedad algo más avanzada"."Hoy estamos muy avanzados en la medicina, pero no podemos terminar de convencer a las mujeres para que vayan a controlarse. El tratamiento consiste en sacar un poco del cuello de útero cuando es inicial para terminar el problema", mencionó.Asimismo, indicó: "Si hacemos citología de Papanicolau, hay que hacérselo dos veces y que den normales, luego cada tres años. En caso de la detección de papiloma humano, cada cinco años se realiza un tamizaje con un cepillo, se lo pone en un frasco y detectan, por medio de biología molecular, la presencia o ausencia del virus".A su vez, comentó: "En la provincia estamos por comenzar en abril, un estudio con un grupo de biólogas moleculares que están estudiando la presencia de microARNs tumorales circulando en mujeres, que tienen la posibilidad de desarrollar en los siguientes años algún tipo de tumor"."Es una enfermedad de transmisión sexual, el 80% de la población sexualmente activa, es portadora del virus, no es que está enferma o tiene la lesión, pero es portadora porque está muy diseminada entre la población de todas las edades. Estamos viendo últimamente esta lesión en mujeres mayores, así que nadie está exento de tener lesiones premalignas", concluyó.