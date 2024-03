El Niño se debilita: probabilidad de un evento Niña “es extremadamente elevada”

Luego de alcanzar el pico máximo en el mes de enero,y la temperatura de la superficie de agua de mar en la zona ecuatorial del Pacífico central está mostrando un enfriamiento muy acelerado.Esta situación es clave en la determinación de la vigencia del evento El Niño, ya que el factor principal para hablar de este fenómeno es justamente la temperatura del mar. Por estos indicadores, se puede determinar que“Inevitablemente el proceso de disipación del evento El Niño llevará a que en el transcurso del otoño y el período del invierno se transite por un momento de neutralidad, que”, señaló el meteorólogo Leonardo De Benedictis.. Con esta situación, la circulación general de la atmósfera no favorecerá ni entorpecerá el ingreso de humedad a nuestro país, y dependerá pura y exclusivamente de fenómenos de menor escala, siendo efectos locales los que permitirán o no la presencia de humedad y por consecuencia, la probabilidad de precipitaciones”.El trimestre, por lo que, “estando en una situación neutral, se prevé que las precipitaciones se mantengan dentro de los promedios o levemente inferiores a los parámetros normales para el invierno en Argentina”.El especialista indicó que “los modelos de gran escala, desde comienzos de este año insisten con la probable formación de un”.Cada actualización que realizan los modelos internacionales de diferentes entes, “tanto gubernamentales como privados, reafirman la tendencia, y cada mes que pasa se consolidan los pronósticos”, advirtió De Benedictis en. Por lo tanto, “más allá que aún no se pueden dar certezas,”.El profesional hizo notar que “esta situación está encendiendo una luz de alarma entre los productores agropecuarios, porque luego de un año El Niño que generó lluvias que fueron relativamente suficientes como para mantener la humedad de la campaña actual, no fueron lo suficientemente abundantes como para recargar los perfiles”.Finalmente, mencionó que “la situación es diferente en cada zona, pero a nivel país, muchas zonas han quedado con perfiles a medio camino, y con napas que siguen muy bajas, por lo que no generan incidencia en los cultivos”.