Alertan sobre un nuevo fenómeno climático “La Niña”: cuándo retornaría la sequía

Sociedad Sube la temperatura y hay alerta por tormentas para una zona de Entre Ríos

Especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Asociación Argentina de Consorcios de Experimentación Agrícola (CREA) alertaron sobre el posible regreso del fenómeno climático conocido como La Niña, que en la región provoca sequía, al dar a conocer en la ExpoAgro 2024 las perspectivas climáticas para este año.En el Anfiteatro SPS Semillas se desarrolló el panel "Tiempo y Clima" y allí el meteorólogo Leonardo De Benedictis envió un preocupante mensaje a los productores:En este punto, planteó: ". Todavía no está confirmado, faltan algunas condiciones para que se genere el evento, pero hay una probabilidad bastante elevada y se daríaEl analista agregó que "esta es una mala noticia para el productor porque este año, si bien ha sido Niño,Como dato aleatorio, De Benedictis apuntó que "los perfiles están muy mal en la mayor parte del país. Todavía nos quedan dos meses claves que son marzo y abril, que suelen tener eventos de lluvia importantes. Pero son dos meses nada más, con lo cual".De acá a la primavera se espera que se mantengan los parámetros normales de lluvia, "con lo cual vamos a tener algo de actividad, pero sabemos que el invierno no es un período de reposición de agua y, con suerte, se mantiene la humedad, es decir que no servirá para mejorar la situación hídrica", sostuvo.El fenómeno conocido como La Niña ocurre cuando en distintas zonas del país tienden a registrarse precipitaciones por debajo de lo normal, factor contrario al de El Niño que provoca lluvias por encima de lo esperado.Esto sucede cuando las temperaturas del mar en el Pacífico oriental tropical aumentan (El Niño)/disminuyen (La Niña) 0,5°C por encima/por debajo del promedio durante varios meses consecutivos, alterando en distinto grado el clima en las regiones a lo largo de todo el planeta.