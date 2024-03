Solidaridad en el desastre: UPCN llevó donaciones a Gualeguay y Gualeguaychú

Integrantes de la comisión directiva y de la Secretaría de Interior de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Entre Ríos viajaron este viernes a Gualeguay y Gualeguaychú a fin de llevar donaciones para los afectados por las inundaciones causadas por las torrenciales lluvias. Entregaron repelentes y frazadas, entre otros elementos de primera necesidad. También otorgaron subsidios no reembolsables a afiliados del Sindicato.Ante las inundaciones que afectan el sur de la provincia, la comisión directiva de UPCN decidió colaborar con la población afectada, para lo cual dispuso la donación de distintos elementos, principalmente repelentes y frazadas.Con ese objetivo, el Secretario General del Sindicato, José Ángel Allende, visitó este viernes las ciudades de Gualeguay y Gualeguaychú acompañado del Secretario de Interior, Martín Bobadilla; la Secretaria de Comunicación, Pamela Encina, y otros miembros de la comisión directiva.Las donaciones fueron llevadas a las respectivas Municipalidades, ya que desde allí se organizan las entregas de acuerdo a las necesidades de cada población.La comitiva llegó durante la mañana a Gualeguay y se reunió con la intendenta Dora Bogdan, y posteriormente se trasladó a Gualeguaychú, donde fue recibida por el intendente Mauricio Davico. Ambos presidentes municipales reconocieron la presencia del Sindicato y agradecieron las donaciones.La coordinación institucional con los municipios resulta fundamental para estar presentes y poder hacer un seguimiento, con el objetivo de conocer cuáles son las mayores necesidades que están atravesando las personas afectadas en situaciones tan críticas como las que se vivieron en los últimos días.Estos aportes –cuya entrega se enmarca en el programa “UPCN y la comunidad”– representan un granito de arena ante la grave situación que atraviesa el sur de la provincia. Es una ayuda con la cual el Sindicato busca dar un mensaje de solidaridad junto a toda la población, que ha sido sensible a las donaciones y a la colaboración para atender a las personas perjudicadas.Es un gesto que, si bien no va a dar solución al problema, implica estar al lado de la gente y no ser indiferentes a lo que se está viviendo. De este modo, poniendo un poco entre muchos, estos momentos de crisis se podrán sobrellevar desde la solidaridad.Cabe destacar que esta problemática fue planteada por UPCN Entre Ríos en una reunión que todas las Seccionales mantuvieron con el Consejo Directivo nacional del Sindicato, con el objetivo de que se pueda dimensionar lo que ocurre en nuestra provincia. En la oportunidad, todos los participantes expresaron su solidaridad y acompañamiento.