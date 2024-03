Secuelas de la inundación: “Muchas pérdidas, barro y humedad. Es un desastre”

Sociedad Doble alerta naranja y amarilla en Entre Ríos por tormentas y fuertes vientos

Barrio Dunat, uno de los más afectados por la inundación en Gualeguay.permanece en la localidad para registrar en testimonios e imágenes las secuelas que dejaron los anegamientos en las casas, las calles y, sobre todo, en la memoria de los vecinos.“Ayer fue la primera noche en la que pudimos descansar realmente bien, sin agua, pero la humedad era sofocante; todavía estamos sin luz”, contó Franco, mientras mostraba que las bolsas de arena no impidieron que el agua ingrese al interior de su casa. “Hubo 60 centímetros de agua y hasta se filtró hasta por las paredes”, sostuvo al mostrar la marca que dejó el paso de la inundación en la vivienda.“Tratamos de volver a la vida que teníamos y ver qué podemos hacer”, destacó el joven. De hecho, dio cuenta de las consecuencias para la salud por los anegamientos. “Me sacaron un gusano del pie”, reveló.Mientras espera soluciones de parte del municipio de Gualeguay, Franco rememoró que “la zona más afectada fue donde el agua llegó a 1.80 metros”. “En la lancha recorrimos para ayudar a los vecinos que todavía no habían salido y tratando de salvar perros y gatos”, repasó.Según contó, operarios evaluaban la posibilidad de reconectar el servicio de energía eléctrica, que permanece cortado desde hace casi dos semanas. “Los vecinos ya no sabemos qué hacer porque cuando sale el sol, lavamos y aprovechar a limpiar; pero del interior de las casas no se va el olor a humedad”, lamentó.En la oportunidad, la mujer aseguró que “del Estado municipal no hubo ningún tipo de ayuda”. Y ponderó que “los clubes y los vecinos, por voluntad propia, acercaron donaciones y no dejaron que nos falte nada; y el Ejército nos brinda la comida”.“Duermo sobre el colchón mojado”, contó que un hombre que habitaba un pequeño rancho de chapa, rodeado de barro; durante la inundación, estuvo evacuado en uno de los clubes que prestaron sus instalaciones para asistir a los afectados. “Ahora me acercaron mercadería y espero a que se seque un poco, porque perdí todo”, resumió.