Inundación en Gualeguaychú: el Intendente habló sobre la asistencia a vecinos

Postas sanitarias



Sociedad Preocupa al sector turístico las pérdidas generadas por las inundaciones

Sociedad Suman 928 los evacuados y autoevacuados por los anegamientos en Entre Ríos

Sociedad Suspenden clases en escuelas anegadas o con calles inaccesibles

Sociedad El río Gualeguaychú se mantiene estable y esperan que comience a bajar

Política Frigerio y Davico recorrieron las zonas inundadas de Gualeguaychú

La crecida del río Gualeguaychú generó serios inconvenientes en la ciudad del sur entrerriano del mismo nombre y muchas familias están con sus viviendas inundadas.Desde la Municipalidad se está brindando asistencia y el intendente Mauricio Davico, sigue en terreno los operativos para que la ayuda llegue a todos los vecinos.“Estamos trabajando con todos aquellos que realmente están necesitando. Como Estado municipal, ante esta situación tan compleja que es que el agua llegue a tu casa, estamos haciendo un trabajo muy profundo con diferentes instituciones intermedias y parte muy importante de la sociedad que está colaborando”, dijo Davico en diálogo conSobre la situación, dio cuenta que “tenemos más de 600 autoevacuados de los cuales a muchos de ellos los ayudamos a trasladarse a lugares de amigos y familiares y unos 93 evacuados de los cuales 7 tienen tuberculosis. Además, hay unas 45 familias que no quieren abandonar sus viviendas por temor a los robos y también se les brinda asistencia. Se asiste con comida que elabora el Ejército”.“Es una situación compleja y no sólo dependemos de las lluvias, sino de lo que pasa en toda la cuenca del río Gualeguaychú”, acotó.Consultado por aquellos vecinos que se resisten a dejar sus hogares, Davico mencionó que habló con el gobernador Rogelio Frigerio y el Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia “y nos mandaron el Grupo Especial con refuerzos de otros policías con lanchas y junto con el Ejército salen a patrullar. La zona afectada es muy grande, pero hay más presencia y en todas las postas tenemos presencia de Gendarmería”.Una vez que el agua baje, lo primero que hay que hacer es limpiar y desinfectar. “Después vamos a relevar casa por casa para ver específicamente cada familia en qué ha sido afectada. Vamos a hacer un laburo artesanal y el gobierno nacional, a través del Ministerio de Interior le va a dar un aporte a la provincia y eso llegará a los municipios afectados. También estuve hablando con Karina Milei y Martín Menem para ver que otros aportes pueden llegar de distintos ministerios”, dijo Davico.Finalmente, el Intendente de Gualeguaychú afirmó que “estamos rezando para que no llueva más y que podamos salir de esta situación con la gente”.Con el objetivo de brindar asistencia a las personas afectadas por las inundaciones, la Subsecretaría de Salud puso en funcionamiento 3 postas sanitarias que operan las 24 horas en diferentes puntos de la ciudad.Las postas cuentan con un esquema de trabajo que incluye cuidadores de salud y enfermería durante las 24 horas, revisación médica una vez en el día con guardia pasiva de médico generalista y médico pediatra, y la presencia de dos ambulancias del sistema de salud provincial.Además de brindar asistencia sanitaria básica para los vecinos afectados, el personal de salud también busca intensificar la vigilancia epidemiológica de enfermedades relacionadas a la situación de emergencia, con especial atención a las enfermedades transmitidas por agua y alimentos (ETA): salmonelosis, diarreas, fiebre tifoidea, hepatitis y parasitosis intestinales; Enfermedades transmitidas por roedores y vectores: leptospirosis, hantavirus, encefalitis; Enfermedades respiratorias y de piel: bronquitis, bronquiolitis, piodermitis, escabiosis; Accidentes por ofidios y arácnidos (arañas y alacranes).