Video: Elonce en Gualeguaychú: el testimonio de los vecinos que “perdieron todo”

La ciudad de Gualeguaychú vive horas dramáticas y de mucha tristeza ante la inundación que viene dejando unas 650 personas afectadas, entre evacuados y autoevacuados. En apenas 72 horas, llovieron 300 milímetros.está en el sur entrerriano y recorrió las calles donde el agua ingresó a las viviendas y la gente “perdió todo”, pero también donde la solidaridad y la ayuda entre los vecinos se hace presente en un momento tan difícil.“Estamos colaborando desde que empezó la inundación y no vamos a parar porque la unión hace la fuerza”, dijo un joven que comandaba una canoa llevando ollas con comida para aquellas personas que optaron por quedarse en sus viviendas para cuidar las pocas pertenencias que le quedaron.Asimismo, dio cuenta que “ya es costumbre” el desborde del arroyo. En su caso, el agua ingresó cerca de un metro, y aun así colabora con sus vecinos.Estiman que el agua demorará unas dos semanas en retirarse.

“Viviendo en el agua”

Otro vecino relató que el agua “no dio tiempo a nada. Llegó de golpe y se perdió todo”. Él vive junto a sus hijos y nietos que “están en casas de amigos”. Entre lágrimas contó que decidió quedarse para cuidar sus pertenencias: “A las 3 de la madrugada andaba gente por los techos para sacarnos las cosas. Es una tristeza para todo el barrio y la gente es muy dañina. En la casa de mi finada madre me llevaron una garrafa y rompieron algunas cosas. Estamos viviendo en el agua”.

Gracias a Dios la ayuda está llegando

“Estamos pasando como podemos”, dijo un hombre muy conmovido al sostener que “se necesitan tarimas para colocar a cierta altura las cosas”.En este sentido, dio cuenta que “el Intendente (Mauricio Davico) se está portado bien, no tenemos dudas que es muy bueno y no nos dejó faltar nada. Ahora esperemos que baje el agua y todo vuelva un poco a la normalidad”.“Es una situación difícil que no le deseamos a nadie, pero gracias a Dios la ayuda está llegando”, agregó al agradecer al personal del Ejército por entregar raciones de comida.