Tras medida de fuerza, docentes nucleados en AGMER retornan a las aulas

La postura del gobierno

Política El gobierno provincial analizará descontar días de paro a futuro

Calendario escolar

El receso de invierno será del 8 al 19 de julio para todos los niveles y modalidades.

Los docentes nucleados en Agmer, inician este martes las clases en el territorio entrerriano. La vuelta a las aulas se da, luego de una medida de fuerza anunciada por CTERA, que se concretó este lunes, en reclamo de la paritaria nacional y en rechazo de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), porque sin esa partida sancionada por ley los educadores "van a cobrar menos, producto de un ajuste".Es por ello que los maestros entrerrianos, nucleados en AGMER, adhirieron al paro nacional convocado por Ctera y no iniciaron las clases este lunes 26 de febrero. Así lo resolvió el congreso extraordinario del sindicato y según las resoluciones del mismo, se definió solicitar "al gobierno provincial que antes del miércoles 28 de febrero de 2024, formule una propuesta salarial para el mes de febrero de 2024, que garantice que los sueldos estén por encima de los índices de inflación".El Ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, indicó que si bien desde el Gobierno provincial se respetó la medida de fuerza dispuesta por el gremio de tercer grado, “también se debe apelar a la racionabilidad y razonabilidad”.“La huelga tiene sentido cuando se agotaron muchas instancias de diálogo y este no fue el caso. El paro no puede ser nunca una herramienta extorsiva, sino que debe reclamar sobre alguna situación concreta o recomponer algún rubro salarial, con alguna limitación”, consideró el funcionario en la conferencia de prensa que se realizó este lunes en Casa de Gobierno.Seguidamente Troncoso anticipó que el Ejecutivo está analizando descontar los días cuando “los paros son utilizados con intencionalidad extorsiva a futuro”.Troncoso confirmó que los gremios docentes serán convocados a una nueva reunión paritaria para este miércoles en horario a definir: “Tenemos expectativas de llegar a un acuerdo y aunque no depende solo de nosotros, tenemos la vocación y la intención política clara”, cerrró.Según lo informado por el CGE, los alumnos y alumnas de la educación obligatoria, que incluye a la Educación Inicial, la Educación Primaria y la Educación Secundaria, cada una junto a sus modalidades y áreas,Por otra parte, la Educación Superior comenzará el año académico