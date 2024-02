El gobierno provincial analizará descontar días de paro a futuro

El gobierno “analizará seriamente” descontar días de paro a aquellos docentes, según detalló el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, en una conferencia de prensa.“La huelga tiene sentido cuando se agotaron muchas instancias de diálogo”, indicó en primera línea sobre la medida tomada por uno de los gremios que nuclea a los docentes entrerrianos.“Lo hemos charlado con la conducción de AGMER, que ha cumplido con el compromiso de que el paro era ante el gobierno nacional. Interpretamos que el paro nunca puede ser una herramienta extorsiva”, agregó.Asimismo, recalcó: “Nosotros, como también lo dice el gobernador dijo desde un principio, necesitamos que pongan su granito de arena. El gobernador está poniendo más que un granito de arena. Estamos llevando a la mesa de negociación una oferta salarial casi inaudita en este contexto económico y político y más en comparación con el resto de las provincias”.Luego recordó la oferta propuesta: “Es un 18% sobre la base salarial de enero y una 16ava parte del ítem de movilidad también lo estamos dando. El gobernador, con muchísimo esfuerzo, se está queriendo hacer cargo por este mes ante lo imprevisible del gobierno nacional del FONID, la Conectividad. Esto tiene que ser puesto en valor y considerado. Creo que no podemos tener a nuestros hijos de rehenes”.“Todos sabemos lo que impacta y lo que implica que nuestros chicos no van a la escuela. Hay muchos chicos que no comen cuando no van a la escuela. ¿Qué pasa con los días de paro? Impacta sobre los sectores más humildes”, expresó el ministro, a la vez que solicitó “solidaridad, generosidad y conciencia”.Confirmó que la próxima reunión paritaria será el próximo miércoles. Al respecto, opinó: “Tenemos expectativas de llegar a un acuerdo. No depende solo de nosotros. El tango se baila de a dos. Nosotros tenemos la intención y vocación política claras y férreas. El gobernador está absolutamente comprometido con el sistema educativo. Hemos generado un aumento en el mes de enero sobre el salario base de diciembre cuando hace años no había. Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios y necesitamos apelar a la racionalidad para seguir con el ciclo lectivo con el objetivo de cumplir los 190 días de clases”.Consultado sobre la consulta de hasta cuándo se hará cargo la provincia del FONID, remarcó: “Estamos en un contexto de tanta imprevisibilidad que estamos yendo día a día. La política y Argentina es un día a día, pero esto se multiplica y se potencia más que nunca. El gobernador tomó la decisión y, aún en comparación con otras provincias, de hacerse cargo de esto. Después hay que ver. El FONID, parece ser que por la decisión intempestiva del gobierno nacional, que no existe más”. Aclaró que el FONID cesó en diciembre, pero rememoró que “el gobierno nacional adeuda un trimestre”.Por último, argumentó que la idea general del gobierno nacional “empezar las clases, pero más aún es una necesidad para todos los padres, familias y niños”.