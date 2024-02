Recomendaciones para pacientes cardiovasculares ante las altas temperaturas

Con las temperaturas disparadas en Paraná, los golpes de calor se vuelven aún más peligrosos de lo que podemos esperar, especialmente en ciertos grupos de población con enfermedades crónicas graves de base, como las cardiovasculares.Al respecto, el médico cardiólogo Martín Gariboglio recomendó, principalmente, no exponerse a las altas temperaturas. “No hacer actividad física entre las 10 y las 17, estar hidratados permanentemente aun no teniendo sensación de sed y, particularmente, tomar mucha agua; no bebidas alcohólicas”, especificó aY agregó: “Con el paso del tiempo, las personas van perdiendo sensación de sed, por lo cual, es importante que aun teniendo no teniéndola, seguir consumiendo bebidas hidratantes”.“Los pacientes con presiones más bajas de lo habitual pueden registrar cuadros de hipotensión arterial, por lo cual es importante hacer el control con su cardiólogo”, destacó Gariboglio.“Quienes hacen actividad física en horarios donde las temperaturas son hostiles sufren cuadros de deshidratación, de hipotensión arterial e incluso cuadros presincopales con pérdidas de conocimiento y desmayos”, alertó el médico cardiólogo. Y explicó: “Si una persona transpira de forma profusa, pierde líquidos y minerales importantes; y los hipertensos o personas con arritmia cardíaca pueden reagudizar esos cuadros”.“Mareos, sensación de desvanecimiento y hasta perder el conocimiento en caso que la presión caiga a niveles muy bajos”, fueron algunos de los síntomas que enumeró el especialista como efecto de las altas temperaturas.