¿Vuelven las lluvias?: qué se pronostica para el mes de febrero en Argentina

El evento El Niño estaba generando una muy buena frecuencia de lluvias con acumulados importantes en muchas zonas del país, además venía acompañado de temperaturas muy moderadas, ya que en general los registros térmicos se mantuvieron dentro de los promedios, o incluso inferiores a lo normal en gran parte del centro y norte de Argentina.que no permite el avance de los sistemas frontales y aporta una circulación de viento del sector norte muy marcada, favoreciendo el aumento de las temperaturas.“La situación que estamos transitando en el tramo final de enero es un hecho circunstancial y temporario, por lo que se espera que”, adelantó el meteorólogo, Leonardo De Benedictis., permitiendo el desarrollo de precipitaciones más parecidas a lo que ocurrió durante el último tramo de diciembre.Si bien la situación no será pareja para todo el país, se espera que, mientras que hacia el centro y oeste, las lluvias tarden más en regresar a sus caudales normales.El especialista hizo notar que, “si analizamos lo ocurrido a lo largo de la primavera y lo que va del verano, estamos transitando uno de los períodos estivales más benévolos de los últimos tiempos. En general se han registrado pocos días de temperaturas elevadas en el país, y mucho menos olas de calor. De hecho, el evento que estamos transitando durante estos días es el primero de la campaña a nivel generalizado.Luego de esta ola de calor del final de enero, se espera que vuelvan a recomponerse las temperaturas a valores dentro de los promedios hacia fines de la primera semana de febrero.“Si bien es cierto que hasta que no llegue el próximo evento de lluvias generalizado, los registros térmicos no presentarán grandes variaciones y seguirán siendo elevados. Pero se espera que, durante la primera semana de febrero, el bloque ceda y permita el avance de un sistema frontal que provocará el desarrollo de las lluvias”, señaló De Benedictis enSi bien a lo largo de febrero “se puede dar otra ola de calor, situación totalmente normal en los meses de verano, en general se espera que el promedio mensual de la temperatura se presente dentro de los valores promedios o levemente superiores para la época del año”, completó el meteorólogo.