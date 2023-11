Los colectivos también suspenden el servicio nocturno en la ciudad de Santa Fe

Paraná Comenzó la reducción horaria y usuarios se quedan sin colectivos durante 8 horas

La crisis en el transporte público de pasajeros suma un nuevo episodio que afecta a los usuarios del servicio. A partir de este miércoles (y hasta nuevo aviso) los colectivos urbanosAsí lo informó el tesorero de la Federación de Transportadores de Pasajeros (Fatap) y director de la empresa Ersa, Roberto Albisu: "A partir de mañana (miércoles) vamos a suspender el servicio nocturno. También, la decisión de suspender personal está acorde a eso porque, al no prestar el servicio, se guardan los colectivos y hay personal que no trabaja"."No puedo confirmar que esto va a ser por 10 o 15 días. Por ahora, va a ser hasta donde realmente podamos continuar prestando el servicio", sostuvo."Hablamos con la Municipalidad y no tenemos respuesta; la provincia se está yendo y no tenemos respuesta; en el Gobierno nacional ni siquiera tenemos funcionarios con quién hablar", aseguró Albisu.En esa línea, explicó: "Tenemos que reducir la cantidad de kilómetros que ejecutamos porque el combustible volvió a aumentar y no está contemplado en ninguna tarifa. Los salarios volvieron a subir y tampoco están contemplados en esta tarifa que se determinó en agosto"."No tenemos más capacidad para poder soportar esta situación, entonces tenemos que reducir la cantidad de kilómetros, pero no es que eso resuelve el problema. Vamos a tener problemas para pagar salarios y vamos a tener serios problemas de mantenimiento si no tomamos una decisión que tiene que ver con la viabilidad que tiene el sistema", señaló aFinalmente, Albizu reclamó: "Hoy estamos hablando de una tarifa de 550 pesos y cobrar 220 pesos y una asignación por pasajero de 170 pesos es nada en relación a lo que realmente nos corresponde".