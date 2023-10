Jésica Cirio e Insaurralde fueron imputados por “enriquecimiento ilícito”

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena se apartó de la investigación en la que se encuentra involucrado Martín Insaurralde, ex jefe de Gabinete bonaerense, quien además fue imputado de "enriquecimiento ilícito" junto a su ex pareja Jésica Cirio, en un expediente en la que la modelo Sofía Clérici fue acusada de "encubrimiento".



A su vez, el intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia, fue denunciado por la diputada Graciela Ocaña, en Uruguay, por presunto lavado de activos.



"No tengo, ni tuve amistad con el Sr. Martín Insaurralde, más allá de la relación protocolar o cordial, que pueda tener con cualquier intendente cuyo municipio se encuentre territorialmente bajo la jurisdicción que corresponde a la Justicia Federal de Lomas de Zamora", expresó el juez Villena en su fallo en el cual acepta la excusación.



Y agregó: "Ello en modo alguno podría haber afectado mi objetividad e imparcialidad para llevar adelante la investigación de los hechos que conforman el objeto procesal de estas actuaciones".



Sobre el hecho que la primera ex pareja de Insaurralde trabaja en su juzgado, Liana Alejandra Toledo, el juez remarcó que "actualmente" está de licencia y no se encuentra trabajando en la secretaría donde quedó radicada la denuncia.



"Ahora bien, sin perjuicio de haber refutado todos y cada uno de los argumentos ofrecidos por el Dr. Mola, la escalada pública de las presentes actuaciones, las dudas generadas, los falsos trascendidos y los reiterados ataques a mi investidura, me colocan en una situación de violencia moral, que condiciona irremediablemente ahora sí mi actuación como Juez natural en el presente legajo y me llevan a tomar la decisión de inhibirme de seguir entendiendo en él", manifestó.



Y agregó: "Justamente, por la responsabilidad con la que asumo esa tarea, y con el único objetivo de hacer prevalecer el valor justicia y la confianza de los ciudadanos en ella, es que de manera excepcional, adoptaré la decisión de excusarme".



De esta forma, al apartarse de la causa es que todos los expedientes que tramitan en Lomas de Zamora quedarían en poder de su colega, Ernesto Kreplak, quien subroga el juzgado federal 2.



Kreplak se quedaría con la denuncia que el sábado pasado hizo el abogado Gastón Marano, y luego otra que hizo el dirigente Ricardo López Murphy y la candidata a senadora María Eugenia Talarico.



En tanto, la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona imputó a Insaurralde, a su ex pareja, la conductora de televisión Cirio, y a la modelo Clerici, en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.



A Cirio e Insaurralde, la fiscal los imputó por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y en lo que respecta a Clerici, por el delito de encubrimiento, en el marco de la denuncia hecha López Murphy y Talarico.



En la imputación y pedido de investigación, la fiscal Incardona sugirió realizar varias medidas de prueba contra los tres, y que tienen que ver con levantamiento de secreto fiscal y bancario de los tres imputados, así como presentación de declaración jurada de bienes en el caso de Insaurralde como funcionario público.



Trascendió que Insaurralde presentó la última declaración jurada en 2022 y anunció que en ese último año percibió casi cuatro millones de pesos por su actividad como jefe de Gabinete Bonaerense e Intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia.



La fiscal también reclamó la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) para determinar si existieron reportes de operaciones sospechosas en España vinculadas a Insaurralde.



En tanto, Jesica Cirio quedó en el ojo de la tormenta a partir de la supuesta firma de un acuerdo de divorcio con Insaurralde por el cual se cree habría pagado el exfuncionario la suma de 20 millones de dólares en Uruguay.



Allí hay una denuncia que tramita ante la Justicia y la diputada Graciela Ocaña pidió informes con fines de investigar ese episodio.



Además, se pidieron informes a distintos registros para determinar la existencia de inmuebles, automotores y hasta buques. Investigan los 200 viajes que hizo al exterior

En medio de la investigación por lavado de dinero a la que está siendo sometido Insaurralde, Migraciones entregó a la Justicia los registros de los viajes hechos por el dirigente lomense, que fueron solicitados por el fiscal Sergio Mola.



Según este informe, entre el 1999 y este año hay más 200 entradas y salidas del exfuncionario en la mira. En ese marco, se busca aclarar cuáles fueron viajes oficiales, conectados con sus funciones y cuáles fueron vuelos privados.



Los registros detallan las entradas y salidas del dirigente en el periodo de enero de 2020 hasta septiembre de este año, donde el destino más recurrente fue los Estados Unidos. Solo en lo que va de este año fue al país norteamericano dos veces, en enero y julio. También había viajado a España antes de las vacaciones que tuvo con Sofia Clerici: fue entre el 28 de junio y el 4 de julio.



En 2022, viajó una vez a Francia, dos veces a Estados Unidos y una vez a Paraguay. Llama la atención la salida hacia el vecino país, ya que fue en vuelo privado (en el registro figura "traslado particular") y luego continuó a Estados Unidos.



La Justicia busca determinar si Insaurralde viajaba en vuelos de línea o aviones privados, porque los costos de los vuelos son diferentes. La manera en que costeó los viajes y los motivos de esas salidas también son desconocidos hasta ahora.



Por otro lado, en 2021 solo se registra un viaje a Estados Unidos. En 2020, viajó una vez a Uruguay, dos veces a Colombia y otra a Estados Unidos.