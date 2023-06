Cambia el mate: el revolucionario invento que se celebra y facilita el preparado

Imprimí esta maravilla para la yerba del laburo, algo me dice que voy a terminar imprimiendo 1000 para familia y amigos ?? pic.twitter.com/LMVp1jmFdy — Joaquin Casarini (@jcasarini) May 31, 2023

En Argentina, el ritual del mate se convirtió en una costumbre para la gran mayoría de las personas. Si bien, los consumidores tienen la libertad de elegir como disfrutarlo, un joven compartió un producto ingenioso hecho con una impresora 3D para facilitar su uso y causó furor en las redes sociales.Esta idea simple, pero eficaz que fue compartida por el usuario @jcasarini, tiene como fin brindar una solución para evitar que la yerba se estropee, se humedezca y pierda sabor. Así como, asegurarse de que el alimento no se vierta fuera del recipiente donde se encuentra.El invento trata de una pinza con una tapa a rosca, para cerrar de manera hermética los paquetes de yerba mate. El usuario publicó en Twitter esta creación y escribió: "Imprimí esta maravilla para la yerba del laburo, algo me dice que voy a terminar imprimiendo 1000 para familia y amigos."Este producto, además de brindar una solución para el guardado y traslado de los alimentos, también es considerado como un producto ecológico, porque permite reutilizar los paquetes o bolsas gracias a su diseño y función.Las impresiones 3D son el proceso de creación de objetos mediante el depósito de capas de material una sobre otras. Este tipo de impresión se denomina fabricación aditiva (AM) en lugar de los métodos sustractivos tradicionales, como el fresado CNC, cuando se utiliza para la producción industrial.Esta tecnología existe desde hace unas cuatro décadas, inventada a principios de los años 80. Aunque la impresión 3D empezó como una técnica lenta y costosa, los amplios avances tecnológicos hicieron que las tecnologías AM actuales sean más asequibles y rápidas que nunca. Fuente: (ElCronista)