Quini 6: 13 apostadores ganaron más de dos millones de pesos en el Siempre Sale

No hubo ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6 este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 630 millones de pesos.En elsalieron elNingún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo más de 99 millones de pesos.En el caso delos números favorecidos fueron. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan más de 99 millones de pesos.Por su parte, en laaparecieron el. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan más de 251 millones de pesos.En elhubo 13 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números:Cobrarán cada uno $2.382.007,50.