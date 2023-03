Quini 6: apareció el apostador que ganó millonario premio en Entre Ríos

Doce días después del sorteo en el cual ganó 80 millones de pesos brutos al acertar todos los números de la modalidad La Segunda del Quini 6, la persona afortunada cobró su premio.Así lo confirmaron ala propietaria de la agencia 1194, ubicada en calle 9 de Julio 712 de la ciudad de Nogoyá, donde se hizo la apuesta, y fuentes del IAFAS, a donde, directamente se hizo presente para percibir lo obtenido.. Había acertado los números 13-30-14-01-05-18 el pasado 15 de marzo., Leiva había indicado que "no se sabe porque. También hay muchos clientes fijos porque, últimamente, el Quini es muy jugado"."Estamos todos felices,. Todo es bienvenido en este momento", resaltó. Y acotó: "He dado anteriormente lindos premios, pero no de esta cifra".Enseguida la mujer añadió: "A nosotros nos dan un incentivo. En buena hora. Es inesperado, uno lo hace con esperanza, pero esto es una alegría inmensa".