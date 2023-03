Por un rumor sobre Messi, se llenó el Santuario de la Virgen de San Nicolás

Sociedad Messi fue a cenar a una parrilla y los fanáticos enloquecieron

En la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, cientos de personas coparon el templo movilizados por el trascendido de que Liones Messi, el capitán de la selección argentina, estaría allí, supuestamente para cumplir una promesa.Este martes por la tarde se dio una situación inédita en el santuario de la Virgen de San Nicolás, ubicada en la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos. Se corrió el rumor de que Lionel Messi llegaría al templo, posiblemente para cumplir una promesa relacionada a la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, y una multitud se congregó en el recinto para esperar al capitán de la selección. Pero sólo era un falso rumor.Después del mediodía, y a raíz de la presencia de Messi en el país para los amistosos de la selección ante Panamá y Curazao, que en realidad son excusa para festejar la tercera estrella para Argentina, en San Nicolás explotó el rumor de que Leo llegaría a esa ciudad del límite entre Buenos Aires y Santa Fe.La gente no paraba de llegar al santuario y desde los altoparlantes comenzaron a pedir a la gente que no se suba a los bancos y que tratara de mantener la calma. Nadie pudo confirmar la llegada de Messi a San Nicolás, pero a la vez nadie se movía por temor a perderse de ver al ídolo en caso de que apareciera.Medios locales destacaron que no tenían novedades de la presencia de Messi en la ciudad y desde el templo indicaron que no tenían ninguna información al respecto.