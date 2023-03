Un bloqueo atmosférico sorprende a meteorólogos: por qué el calor no cede

Pero, ¿cuándo llegará realmente el alivio?

¿Por qué no llegan las temperaturas frescas propias de esta época?

Mientras transcurre la agobiante y eterna ola de calor en la región,, de acuerdo a los registros del Servicio Meteorológico Nacional a los que accedióEn Entre Ríos,, sobre todo en el norte provincial y, nuevamente, no se descartan algunas lluvias y tormentas dispersas. Para Paraná y zona de influencia, “el sábado y domingo serán días repetitivos con aire cálido”, con temperaturas que van a rondar los 34 grados, con “alto contenido de humedad y alta sensación térmica. Cielo de entre poco y parcialmente nublado. En este sector de la provincia no llovería”, había adelantado ael meteorólogo Alejandro Gómez.El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que no sucederá hasta el lunes, justo en el comienzo del otoño. Pero que, en realidad, se sentirá desde el miércoles."Elestá siendo tan intenso que sorprende a los meteorólogos yHace unos días se sabía que iba a entrar aire frío hacia el fin de semana y ahora que será a partir del lunes, cuando se empezaría a evidenciar", explica ael meteorólogo José Luis Stella, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).. Se refiere al calor inusual que convirtió a marzo en un mes extremo, récord en altas temperaturas. Todo debido al bloqueo atmosférico.Ese fenómenoe hizo permanecer una masa de aire cálido y húmedo. Impidió también la ocurrencia de lluvias en el centro y norte del país. En consecuencia, se alcanzaron los nuevos récords de calor."La circulación (del aire) es muy anómala y. Porque depende de si el bloqueo se corre más al norte, más al sur, al este o al oeste. Un movimiento muy corto (de ese bloqueo) puede variar mucho un pronóstico", puntúa.