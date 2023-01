Mortandad de peces: expertos afirman que los espejos de agua "están en riesgo"

Cuatro kilómetros de peces

Acumulación de factores

Esto es Laguna del Plata en la zona de Vera y Pintado. Miles de peces muertos por falta de oxígeno en el agua.

Denuncian también que el agua de la laguna va para el campo de un productor cercano. Hay controles? Video de Leo Nardin @omarperotti pic.twitter.com/mSBddhqR0l — Victor Hugo Prandina (@vprandina) January 22, 2023

Cambio de condiciones

Impacto ambiental

[AHORA]MORTANDAD DE PECES

Así se encuentra Laguna del Plata , la bajante avanza por falta de lluvias y generó una mortandad de peces. Publicado por Calchaqui en el mundo en Sábado, 21 de enero de 2023

Espejos de agua en riesgo

La imagen de miles de peces muertos a la orilla de la casi seca Laguna del Plata, en el norte de la provincia, devela la peor cara del episodio de sequía y bajante que se viene repitiendo hace largo tiempo.El Gobierno de Santa Fe analizaba los pasos a seguir ante la aparición de toneladas de peces muertos a orillas de la Laguna Del Plata,En los últimos días aparecieron muertos miles de peces, que se calcula ocupan una columna de unos cuatro kilómetros de extensión en la Laguna Del Plata, situada en cercanías a la localidad de Vera y Pintado, en el departamento San Justo.Pablo Scarabotti, investigador adjunto del Conicet y referente en ecología de peces del Inali, explicó que "el fenómeno de la mortandad es algo que no tiene una sola causa. En este caso hay un. En primer lugar, se concentran todas las sustancias tanto favorables como desfavorables en el agua".La mortandad de peces no afecta solo a la Laguna del Plata sino a varios espejos de agua del distrito y de otras provincias del país.La Laguna Del Plata es uno de los sitios más visitados del, por lo que hay complejos de cabañas y campings que ofrecen todos los servicios."Hay muchas variables a tener en cuenta. El agua está más playa, se calienta más fácilmente por el sol y a mayor temperatura los peces requieren mayor oxígeno. En una fluctuación de temperaturas", señaló sobre las principales causas a tener en cuenta.En este umbral mencionado se empiezan a morir uno, dos, tres, cuatro y terminan muriendo un millón de ejemplares como el caso visto. "Al morir un grupo de peces, por lo que terminan muriendo más peces".Los técnicos están estudiando la factibilidad de sacar los peces de la costa, tarea que se ve dificultada por el tipo de suelo, que no soporta el ingreso de maquinaria de gran porte.El objetivo es retirar los peces debido a que al descomponerse generan contaminación ambiental, pero una de las dificultades es resolver el lugar al que se los puede llevar, ya que se trata de varias toneladas.Por esa razón se están realizando consultas con especialistas del Conicet y funcionarios de las localidades del norte provincial, y una de las propuestas es realizar excavaciones profundas para enterrar los peces muertos.Trasladando la pregunta de si este fenómeno podría volver a ocurrir en otro punto del territorio, Scarabotti planteó: "Podríamos decir que todos los espejos de agua de la provincia, exceptuando el cauce principal del Paraná,. Algunos los podemos poner con alerta amarilla, otros con alerta roja, pero se extiende a toda la región", dijo aCabe la salvedad que en cuerpos de agua que tienen corriente, donde hay oxigenación, que tienen cierta profundidad y los peces tienen refugio de las altas temperaturas, es menos probable que ocurra algo similar. "El problema se da en lugares en dondede afluentes cloacales, contaminantes o mucha vegetación. Esos sitios sí estarían mucho más en alerta", postularon desde el Inali.