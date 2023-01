Crece la probabilidad de fenómeno Niño: cuándo retornarían las lluvias normales

El fenómeno de “El Niño” asoma, y las probabilidades de un nuevo evento para este año crecen. De a poco el régimen de precipitaciones se estará recuperando, según los últimos datos suministrados por los principales centros climático., con mayor ingreso de aire húmedo y continuidad en cuanto a las lluvias para la región núcleo y centro del país., aunque algunas zonas, como el sudoeste de la Región Pampeana, y el Chaco Paraguayo, no lograrán hacerlo en forma completa.Tras el seguimiento anual a las condiciones de temperatura del océano Pacifico central,del año que viene.”, señalaron en Infoagro.-Con previsiones anticipadas realizadas por los climatólogos del CPC/IRI, crece la probabilidad de que se produzca un episodio de El Niño desde el segundo trimestre del año 2023.-Ocurre cuando el agua del Océano Pacífico ecuatorial aumenta su temperatura, se extiende hasta el continente americano y llega hasta las costas de Perú.-El Niño se inicia cuando el calentamiento del agua iguala o supera en 0.5°C a las temperaturas normales, durante cinco meses consecutivos.-El agua caliente actúa como una gran hornalla que calienta el aire y aumenta la evaporación. La energía agregada a la atmósfera altera la circulación del aire en todo el mundo-Es una variabilidad climática natural con efectos que pueden durar varios meses o pocos años. Combinado con otras oscilaciones, su impacto puede potenciarse o atenuarse.-Es un fenómeno variable que no tiene un ciclo definido. Históricamente, su aparición se observa en períodos que van entre 2 y 7 años. Aunque en los últimos años se dieron 3 eventos consecutivos de la Niña.-El Niño puede modificar el comportamiento de la temperatura y de las lluvias, pero generalmente los impactos no se observan en todo el país.