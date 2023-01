La semana comienza con calor: para cuándo se pronostican alivios pasajeros

Informe del tiempo para el lunes en el país, con el resumen de temperaturas y lluvias. Todo el pronóstico para el desarrollo de la jornada. ¿Sigue subiendo la temperatura?Una semana a pleno calor y sin lluvias se espera para el inicio de esta semana en Entre Ríos, aunque a mediados de la misma podría llegar un leve alivio, mientras que hacia el final se prevén condiciones de inestabilidad.Durante la presente jornada, la temperatura seguirá subiendo en el centro y norte del país, con circulación de viento del sector norte/noreste.El ambiente caluroso y tiempo estable, será la característica común en Santa Fe y Entre Ríos, donde las máximas treparán hasta 36 grados y podrían alcanzar los 38.Abarca también a Mendoza, Santa Fe, sureste de Corrientes y norte de Buenos Aires.El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomendó a la población de estas zonas mantenerse hidratada, no exponerse a las altas temperaturas, evitar realizar actividad física, y usar ropa liviana y de colores claros., mientras que, la mayor presencia de nubosidad haría quePara el jueves no se descarta, lo cual también sería probable el viernes, incluso con tormentas, lo que haría que las temperaturas no superen los 30 grados.Para la región de Cuyo, las marcas en la tarde oscilarán entre los 32°C a 34°C, en el caso de las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan y La Rioja. La provincia de Córdoba podría alcanzar valores máximos de 31 y 33°C en la tarde. Viento soplando del noreste.La Pampa y Buenos Aires con máximas que estarán rondando los 30°C, 31°C hasta 33°C, con viento soplando del sector norte/nordeste, por lo que la temperatura continuará aumentando, indica Infoagro.Para el Litoral y la Mesopotamia: temperaturas de 36°C y 38°C en Santa Fe y Entre Ríos. Para las provincias del extremo norte: Formosa, Chaco y Santiago del Estero, con temperaturas que oscilarán entre los 35°C y 37°C, pudiéndose superar lo estimado de manera puntual.