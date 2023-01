La bajante pone en duda la Fiesta del Pacú y alertan que “está en extinción”

En extinción

Especie diezmada

Por la bajante del río analizan suspender la Fiesta Nacional del Pacú programada para febrero en Esquina. El secretario de Turismo de la localidad, confirmó que varias de las actividades vinculadas fueron suspendidas y evalúan qué sucederá. Temen que se repita lo sucedido en 2022, cuando, ninguno de los 160 equipos obtuvo ni una sola pieza . El próximo lunes definirán se la tradicional fiesta, se realiza o si por el contrario, se suspende.“Todos los ríos, lagunas y esteros de la provincia están sufriendo una bajante extrema, es impresionante ver cómo baja el agua del río Corrientes”, indicó Orlando Ribot. “En febrero tenemos la fiesta del pacú, tenemos muchas actividades que tienen relación a ella que se suspendieron, ahora están analizando suspender según las perspectivas futuras”, señaló.Guías de pesca correntinos, coincidieron en que el Pacú, no se halla desde el puerto esquinense hacia el Norte. Aseguran que la bajante del río y la depredación, ocasionaron que la especie se encuentre en "peligro de extinción".Desde el servicio de guías "Hernán Pesca de Esquina", afirmaron que el pacú no se está pescando en ninguna parte del río Paraná y mucho menos del río Corriente, que está muy bajo por la sequía. Pese a ello, el sector trabaja con normalidad, ya que sí abundan dorados y surubíes.Por su parte, el especialista en la pesca de pacú de Bella Vista, Hugo Viccini, agregó que la especie tampoco se consigue en la zona. "El pacú fue diezmando y se encuentra en peligro de extinción", fue categórico el hombre que capturó el último ejemplar en marzo de 2022.El referente responsabilizó a dos cabañas que se instalaron en la zona que va desde Empedrado a Puerto Piracuacito (Chaco). "Todos los días había 50 lanchas en el río", aseguró Viccini y agregó que la merma de los peces se evidenció desde 2018. "De parte del Gobierno no hay voluntad para cuidar el recurso", sentenció al final.