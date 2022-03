Insólito: no pescaron nada en la Fiesta del Pacú y debieron sortear el premio

“Ganó el pacú y el río”

Sortearon el premio

Ganó el pacú o el río, fue la definición de cierre del concurso de pesca de la 36° Fiesta Nacional del Pacú, realizada el pasado fin de semana largo en la localidad correntina de Esquina. Según se confirmó, los más de 500 pescadores concursantes no lograron capturar ni una pieza con las medidas en competencia.Capturaron “solo algunos pacucitos, tipo palometas, que no participan por la media”, comentaron los organizadores, como no pudiendo creer el hecho insólito de un concurso de pesca sin pesca.Nunca ocurrió en 36 años de concurso, aseguraron los organizadores de la Fiesta Nacional del Pacú. “El agua estaba muy turbia. Pique hubo y a algunos pescadores se les escapó alguna que otra pieza. Así que podemos decir que ganó el pacú”, bromeó uno de los organizadores.Omar Bordón atribuyó el hecho al impacto de la bajante. "Estaba entrando agua muy sucia del Paraná, y por ahí, para el pacú, se necesita otro tipo de agua, más limpia, como el del Río Corriente", dijo a. Agregó que hubo pique y que también "hubo un pacú que se escapó, o sea que hubo mala suerte porque no pudo llevárselo nadie".Pescadores oriundos de las provincias de Río Negro, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Formosa, Chaco y Entre Ríos, además de los correntinos, volvieron a la costa y con las manos vacías, si cabe casi literalmente la expresión en esta ocasión.No hubo pesca y, por lo tanto, nadie pudo llevarse el premio a la mayor captura. Por lo que los diferentes premios, que totalizaban 500.000 pesos (300.000 pesos para la pieza mayor y 200.000 para el equipo ganador), debieron sortearse entre los 160 equipos, en 10 sorteos de 50.000 pesos.Lo que se realizó con éxito en la noche del viernes, la primera de las dos jornadas, fue el festival en la Sociedad Sportiva Esquinense, institución organizadora de la Fiesta. En la celebración, se eligió a la Reina Nacional del Pacú 2022, Estefanía Agout, a quien escoltan la primera princesa, Karen Vásquez y la segunda princesa, Paulina Pajon Gottoli.Además, Los de Imaguaré, le pusieron música a la velada en la fiesta que se recordará por no conseguir pescar ni un ejemplar.