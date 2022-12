Covid: ¿por qué la BQ.1.1 de Ómicron es 4 veces más resistente a las vacunas?

¿Por qué es 4 veces más resistente a las vacunas?

Las nuevas variantes que preocupan

El avance de la nueva subvariante BQ.1.1 de Ómicron, llamada popularmente "perro del infierno", empieza a generar preocupación en el mundo ya que desde fines de septiembre registra un aumento sostenido en Europa y América del Norte.Según datos del sitio Our World in Data, en Francia esta subvariente ya es dominante y se encuentra presente en más del 60% de los nuevos contagios.Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Texas y publicado por el medio especializado Nature Medicine explica que la nueva subvariante de Ómicron es cuatro veces más resistente a las vacunas y se está propagando muy rápidamente.De hecho, se estima que pronto será dominante en el mundo debido a esta cualidad de evadir las vacunas de refuerzo.Los resultados del estudio fueron recibidos para Pfizer y Moderna como un duro golpe, ya que esperaban que sus inyecciones actualizadas brindaran altos niveles de protección para todas las futuras cepas de Ómicron.La infectóloga Silvia González Ayala en diálogo con El Cronista profundizó sobre los nuevos subtipos de la variante Ómicron del Covid-19 que circulan y enfatizó que algunas vacunas no son eficientes ante estas.Según Ayala, "se está dando la situación del 2021, cuando emergió Ómicron", con un aumento de casos de sublinajes de esta cepa del SARS-CoV-2 como BA.4 y BA.5 y variantes de estos, entre los que se cuentan BQ, BQ.1 y BQ.1.1.Ante esto, González Ayala concluyó remarcando nuevamente la importancia de reforzar la vacunación, particularmente para los vacunados con Sinopharm: "Sabemos que esta no brinda protección frente a Ómicron, por lo tanto, esas personas con dos dosis de Sinopharm tienen que recibir dos dosis de vacuna ARN mensajero", repasó.Y cerró: "El refuerzo de la campaña de vacunación depende de la toma de conciencia de cada persona, prestar atención a las postas por fuera del sistema de salud y los cambios". Fuente: (ElCronista)