Suba de casos de covid: “La protección por vacunarse es clave”, dijo Vizzotti

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó que los casos de coronavirus "se duplicaron" en una semana, mientras que reiteró que "reforzar la protección por vacunas es la clave" para enfrentar la pandemia y aseguró que "los refuerzos siguen siendo la mejor manera de prevenir hospitalizaciones y muertes".Luego que se informaran 27.119 nuevos contagios de coronavirus en el país en los últimos siete días, lo que implica un aumento de más de 115 por ciento con respecto a la semana anterior, la funcionaria hizo énfasis en la vacunación para evitar mayores complicaciones."Si pasaron más de cuatro meses desde tu última dosis, date un refuerzo, en particular si sos mayor de 50 o tenés alguna condición de riesgo", expresó la titular de la cartera sanitaria."Si no pertenecés a estos grupos y tenés síntomas, lo mejor que podés hacer es tomar precauciones para no contagiar a los demás", explicó.La ministra dijo que no hace falta el testeo, ya que "las precauciones son las mismas para todas las infecciones respiratorias agudas".Además, les pidió a quienes tengan síntomas que no asistan a actividades con otras personas y "usar barbijo durante 10 días desde el comienzo de síntomas en lugares cerrados", además de continuar con el lavado de manos, la ventilación de ambientes y evitar contacto con personas vulnerables.A los mayores de 50 años, les recomendó además someterse a un control clínico.Vizzotti recordó que "para disminuir las chances de transmisión, lo mejor es juntarte al aire libre o en ambientes ventilados, con barbijo en lugares cerrados y lavarte las manos con frecuencia".Además, señaló que se debe mantener las ventanillas abiertas y utilizar barbijo en el transporte público.