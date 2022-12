Covid-19: aplicaron 1.000 terceros refuerzos en un día en hospital La Baxada

Se desarrolló una nueva jornada de vacunación contra el coronavirus este lunes en el hospital de la Baxada de Paraná. De acuerdo a los datos a los que accedió, para la jornada se otorgaron mil turnos para la aplicación del tercer refuerzo (o quinta dosis). Además, en el nosocomio se colocan –sin turno previo- primeras y segundas dosis y refuerzos a quienes hayan transcurrido cuatro meses de la última inyección.“La prevención es la vacuna y tenemos que cumplir”, aseguró aun vecino que había sido convocado para la quinta dosis de Moderna y con turno asignado. El hombre calificó como “excelente” al operativo de vacunación y confirmó que no se contagió de Covid-19 durante la pandemia.En tanto, otro vecino de 75 años, de barrio La Floresta, contó que ingresaba a La Baxada para aplicarse el refuerzo sin turno “porque hay que hacerlo”. El hombre instó a cuidarse y areveló que sufrió la desgracia de perder a su esposa durante la pandemia. “En dos días se me fue mi señora, después de 50 años de casados”, lamentó.Una pareja también asistió a vacunarse. “Él tuvo Covid-19 y si no hubiera tenido las vacunas, no sé cómo hubiera pasado porque así mismo estuvo mal. Y, además, viajamos a Brasil, donde ya están pidiendo el uso de barbijo, nuevamente”, fundamentó la mujer y ponderó que la vacunación es gratuita y “la atención es muy buena”.“Contraje coronavirus en julio de este año, con las cuatro vacunas puestas, y uno después toma consciencia porque si así la pasé mal, con las vacunas, no quiero imaginar cómo hubiera sido sin las vacunas”, reconoció el hombre.