Un trabajador sufrió graves quemaduras tras recibir una descarga eléctrica

Tal como había informado oportunamente Diario El Sol, en horas de la mañana del pasado martes 25 de octubre, un hombre se encontraba trabajando en Colonia Ensanche Sauce cuando tocó accidentalmente un tendido eléctrico que le provocó graves quemaduras.



En un primer momento, el trabajador fue atendido en el hospital Santa Rosa de Chajarí y, posteriormente, debió ser trasladado al hospital Masvernat de nuestra ciudad por la gravedad de las heridas que presentaba. Afortunadamente, la víctima del accidente se encuentra recuperándose en su casa.



En contacto con Tal Cual Radio, David Álvarez relató lo vivido: "Ese día estaba trabajando y, lamentablemente, al tocar el alta tensión me desmayo. No me acuerdo lo que pasó después. Esto el médico me dijo que podía pasar: el contacto con el cable me produjo una quemadura en la cabeza y actualmente me hizo, hablando mal y pronto, un agujero que me llegó hasta el cráneo".



En este sentido, Álvarez agregó: "Mi trabajo es descargar abono, pero por cuestiones obvias no puedo volver a hacerlo ya que hay muchas posibilidades de infección y que eso me traiga otros problemas. Me pasa que si me agacho, me mareo; me dijeron que tengo que evitar el estrés porque también mi corazón está en riesgo".



"Me habían dicho que por lo menos tres meses no puedo hacer nada, hasta que el cuerpo vuelva a su estado normal. Eso es todo un problema porque yo soy el sostén de la familia. Incluso hace unos días atrás me pasó que yo tenía una arteria que estaba tapada y, por el calor y la presión, se me destapó. En ese momento tuve que salir de urgencia al hospital y allí me pudieron contener el sangrado. La verdad es que la pasé mal en ese momento porque me descompensaba por la cantidad de sangre perdida", contó David.



Posteriormente, Álvarez contó que vive junto a su esposa y sus hijas, que actualmente su esposa se encuentra sin trabajo y que por esta situación tuvo que recurrir a realizar una tómbola.



"Hicimos una tómbola porque necesitamos solventar algunos gastos que estamos teniendo. Debemos agradecer a la gente de Chajarí porque no pensamos que iba a ser tan grande la repercusión. Hicimos 100 números y nos debe quedar 18 números más o menos. Los premios de la tómbola son un cordero y el segundo es una canasta de comestibles. La idea es que con eso podamos comprar la comida de todos los días y cubrir algunos gastos como es el pago de la luz, que también debo agradecer al señor Bora de la Municipalidad que nos dio una mano para esto, precisó David.



Sobre esto mismo, David indicó además: "Necesito comprarme algunas cosas para curarme, porque en el hospital me da las cosas para curarme, pero se necesitan comprar gasas, una crema que no tenía, agua oxigenada y todas esas cosas".



Por último, David agradeció a todos quienes han orado por él. "Tengo que tratar de no bajar los brazos y salir adelante. No estamos acostumbrados a que nos regalen ni a pedir nada, sino a buscarlo nosotros pero hoy no se puede, también agradezco a quienes hayan pedido por mi salud, hoy sé que Dios existe".



La familia tiene una tómbola a la venta para poder solventar gastos, la cual se puede comprar en Corrientes 825 (Barrio Curiyú) o al 3456435200.



Fuente:Tal Cual Chajarí